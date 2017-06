LBT Lasers leva ao 29º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica tecnologia para tratar simultaneamente gordura localizada e flacidez

O 29º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica (CBCD) acontece entre os dias 14 e 17 de junho, na cidade de São Paulo, e conta com a participação da LBT Lasers, pioneira no uso da radiofrequência para contorno corporal no Brasil. Nesta edição, a empresa inova mais uma vez ao apresentar o ACCENT PRIME, da gigante mundial de equipamentos Alma Lasers.



As ondas sonoras vetoriais do Ultra Speed, uma das ponteiras do ACCENT PRIME, são de 3 tipos diferentes de ondas de ultrassom, realizam lipo não invasiva com eficácia e homogeneidade nunca antes atingida. O calor intenso gerado por esses 3 tipos de ondas induz à vasodilatação local e ativa os fibroblastos, que estimulam a produção de novas fibras de colágeno, não necessitando fazer outra tecnologia na sequência.



O tratamento é rápido e muito efetivo, tanto na gordura como na flacidez e também pode ser usado para combater celulite e auxiliar no rejuvenescimento facial. Esse é o principal avanço em relação à tecnologia mais usada hoje que é a criolipólise, que só atua na gordura mas não trata a flacidez. O ACCENT PRIME traz ainda a ponteira Tune Body indicada para complementar o estímulo da produção do colágeno mais superficial. É uma ponteira estacionária e de muito fácil aplicação.



A LBT Lasers também leva ao Congresso as tecnologias HARMONY XL PRO, PLATAFORMA PIXEL CO2 E PONTEIRA FEMILIFT e o DOUBLO-S, todas especializadas e internacionalmente reconhecidas em tratamentos estéticos.