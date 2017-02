Leg show Cosmezi Itália: Maquiagem corporal à prova d’água

O carnaval vem aí a todo vapor de mãos dadas com a folia. Os bloquinhos, as cores e o samba vão dominar as cidades do país com desfiles cheios de fantasias criativas e muito brilho. A beleza das escolas de samba e das passistas sambando pelas avenidas faz parte de uma das maiores festas da cultura brasileira. Os bloquinhos locais unem os apaixonados pela data para curtirem juntos seguindo pelas ruas ao som das marchinhas clássicas, cheios de adereços, rostos pintados e muita diversão.



Outra marca do carnaval é a beleza feminina das passistas exibindo seus corpos cheios de curvas, simpatia e habilidade. Com as pernas perfeitas e bem definidas as musas esbanjam o ritmo contagiante do samba.



Mas alcançar o sonho das pernas perfeitas não é apenas uma questão de exercícios físicos. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia afirma que, no Brasil, vinte milhões de pessoas sofrem com varizes e que as mulheres são quatro vezes mais afetadas do que os homens.



Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) as mulheres representam 70% da população que sofre desse mal e das chamadas "veias de aranha", aqueles vasinhos finos aparentes. Isso porque a gestação, a menstruação e a menopausa podem favorecer a dilatação das veias e se intensificam com o uso de anticoncepcionais e reposições hormonais.



Apesar de comum, a aparência das tais varizes pode afetar diretamente a autoestima das mulheres. Aquele vestido curto esquecido no armário ou a saia que, apesar de linda, falta coragem para usar.



Existem diversos tratamentos para eliminar essa condição e diminuir a má aparência que ela causa, mas muitos deles são inacessíveis para a maior parte da população e trazem uma série de riscos para a saúde.



A Cosmezi Itália, acredita que a liberdade e a autoestima da mulher são imprescindíveis para alcançar a felicidade. Por isso, criou uma forma de lidar com essas manchinhas desagradáveis e empoderar a mulherada para sair confiante desfilando no carnaval, de forma prática e imediata.



O Caviar Dermo – Leg Show Corretivo, é uma maquiagem corporal que camufla as imperfeições da pele escondendo as varizes e vasinhos desagradáveis, além de corrigir marcas de cicatrizes e roxos causados por lesões.



Composto por Panthenol, óleo de argan e allatoína, o Leg Show possui propriedades hidratantes e calmantes, além da hidratação e do efeito antioxidante do tocoferol e da vitamina E. Tudo isso somado ao poder do extrato puro de caviar europeu, que por conter células semelhantes às células da pele, possuem ação regeneradora e de hidratação profunda, além de estimular a produção de colágeno e elastina.



Disponível em cinco tons de pele (Claríssima, Clara, Morena clara, Morena média e Morena escura), basta aplicar o Caviar Dermo - Leg Show Corretivo a uma distância de aproximadamente vinte centímetros, com jatos espaçados e leves, buscando cobrir toda a superfície. À prova d"água, o produto só sai após lavar com água e sabonete.



Em poucas palavras, enquanto esconde as marcas indesejadas, o Caviar Dermo – Leg Show Corretivo restaura e hidrata a pele dando a segurança e a confiança necessárias para exibir as pernas e sair pela cidade com muito brilho e samba nos pés.



