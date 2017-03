Lentes de contato para os dentes virou febre entre artistas e pessoas comuns

Já viu aquelas fotos no Instagram em que os dentes de um artista ou de um influenciador digital estão quadradões, superbrancos e brilhantes? Provavelmente este artista recorreu à colocação de facetas laminadas, também conhecidas como lentes de contato para os dentes.



De acordo com o cirurgião dentista da Quallis Odontologia, Dr. Wagner Nascimento, as facetas laminadas são lâminas muito finas confeccionadas em porcelana. "Elas são muito parecidas com o esmalte do dente e podem ser coladas neles de uma forma extremamente resistente", afirmou. "Elas são usadas somente na parte da frente dos dentes, aquela que mostramos ao sorrir e servem para corrigir defeitos estéticos de forma e coloração", contou ele.



Como funciona

De acordo com Nascimento, tudo começa com uma análise estética do paciente. "Atualmente não analisamos apenas os dentes, mas a relação deles com todo o rosto. Na primeira sessão, normalmente, fazemos um exame clínico e avaliação de exames radiográficos, bem como aquisição de modelos em gesso e fotografias da boca e da face em diferentes ângulos. Por vezes, usamos também o recurso de vídeo filmagem", afirmou. "Tudo isso é importante para que se possa fazer um diagnóstico, não só da condição estética do paciente, mas do nível de saúde bucal do mesmo. É extremamente importante salientar que nenhum procedimento estético pode ser realizado antes de se conquistar a saúde bucal", orienta o odontologista e mestre pela USP.



Depois, o profissional estabelece um plano de tratamento para o paciente, apresentado em uma segunda sessão. "Técnicas digitais de desenho do sorriso estão sendo amplamente usadas para que o paciente possa ter uma ideia do resultado antes dos próximos passos", disse Wagner Nascimento. "O planejamento digital do sorriso auxilia muito na comunicação e no alinhamento entre expectativa do paciente e possibilidade técnica do tratamento, servindo também como referência", contou. Em seguida, segundo o profissional, é apresentado o protótipo do tratamento 'in loco', ou seja, existe a possibilidade de instalar facetas provisórias para avaliação diretamente na boca do paciente. "Uma vez aprovado, segue-se o preparo da boca - onde nem sempre o desgaste é necessário -, moldagem, prova das peças e cimentação", disse. Todo o procedimento pode levar em torno de 3 a 6 sessões, dependendo da complexidade do caso.



Atenção

O cirurgião dentista afirma que qualquer pessoa pode colocar as facetas laminadas, mas a questão é avaliar se há real necessidade. "Elas são indicadas para pessoas que necessitam corrigir a forma dos dentes anteriores, dentes da frente, por algum problema anatômico ou de posicionamento - caso a ortodontia tenha limitação - e também para corrigir a coloração de dentes escurecidos por acidentes, tratamentos de canal, uso de medicamentos ou qualquer outro motivo", afirmou.



Algumas pessoas acham que as lentes de contato para o dente deixam sempre os dentes muito brancos e com aspecto artificial, o que não é verdade. "É possível confeccionar facetas de qualquer cor", disse. "Procuramos usar uma coloração que imite a natureza e que rejuvenesça o paciente, mas os pedidos por facetas extremamente claras têm aumentado consideravelmente", ressaltou o cirurgião dentista, referindo-se à nova moda dos dentes exageradamente brancos e quadrados, o que antigamente era conhecido como efeito Mentex: antes temido e hoje considerado objeto de desejo.



O profissional ressalta que a colocação de facetas laminadas é irreversível. Por isso é muito importante ter informação e conhecer o procedimento. "Muitas vezes, antes de colocar as facetas, o paciente deve utilizar aparelhos ortodônticos ou modificar o contorno das gengivas para alcançar o resultado desejado", explicou Nascimento. "E em alguns casos, há a possibilidade de se conseguir um resultado fabuloso com técnicas de clareamento e recontornamento dental: considerados mais rápidos, menos invasivos e menos onerosos, que preservam as características originais dos dentes", disse o odontologista.



Troca e Valores

As facetas laminadas duram, em média, 10 anos. Após a instalação, deve-se manter cuidados padrão para manutenção de saúde bucal, como correta técnica de higienização, controle da ingestão de alimentos que promovam o aparecimento de cáries e visitas periódicas ao dentista. "Depois de cimentadas, as facetas laminadas se comportam de forma muito parecida com os dentes naturais", finalizou Nascimento.



O valor do procedimento nos consultórios varia de R$ 1.500,00 a R$ 5.000,00 por dente. A variação do valor investido está relacionada com diversos fatores, dentre eles, a indicação de cada caso e material utilizado, por exemplo.

Website: https://www.facebook.com/quallisodontologia/