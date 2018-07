Lifting não cirúrgico, uma nova tendência na estética facial

Lifting é uma palavra derivada do verbo americano lift, que significa "levantar" é usada para determinar cirurgias em que os tecidos necessitam ser reacomodados aos seus lugares de origem, uma vez já terem sofridos a ação da gravidade e do tempo, associado com a diminuição da atividade do colágeno que causam a ptose dos tecidos, ou seja, a sobra de pele.



PROCEDIMENTOS:

A toxina botulínica conhecida como Botox, já é bem utilizada para lifting facial, a toxina relaxa a musculatura e diminui linhas de expressão e rugas dinâmicas ( quando fazemos movimentos) como levantar a sobrancelha e fazer cara de preocupada, mais usada nas ruguinhas da testa e área dos olhos (pés de galinha).

A utilização de preenchedores é realizada pelos sulcos e volumizar áreas especificas do rosto, melhora contorno facial, o famoso "bigode chinês", devolve volume da maçã do rosto entre outros dependendo da necessidade do paciente.



Diversos absorvíveis fazem parte do imenso arsenal de técnicas de rejuvenescimento.



São utilizadas para estimular a produção de colágeno realizados na clínica.



Os injetáveis são ideais para aplicar nas seguintes regiões: rosto, pescoço, colo e mãos.



Ácido Hialurônico,Ácido-L polilático , Hidroxiapatita de cálcio e Fios de sustentação (PDOs), são alguns dos produtos que podem ser utilizados para dar um "UP" no visual; feito em consultórios e não cirúrgicos.



As técnicas de microagulhamento também estimulam a produção de colágeno e já são uma das técnicas mais utilizadas em clínicas de estética; por ser um procedimento simples realizados por profissionais da área da saúde e estética habilitados para tal procedimento.



O efeito lifting acontece após o número de sessões indicados para cada paciente.



Na área da estética facial e corporal , o lifting não cirúrgico a cada dia ganha mais técnicas, e tecnologia como jato de plasma.



Não há necessidade de repouso após o procedimento, apenas alguns cuidados home care.

Estes procedimentos não cirúrgicos, devem ser realizados por profissionais habilitados por requerer uma formação e habilidades para serem realizados.



O rejuvenescimento da pele pode ser preventivo ou reparador dependo do grau de envelhecimento e indicação de procedimento para o efeito lifting a ser alcançado.



Para se submeter a estes procedimentos, a DRA. Carla Bocuto realizada uma avaliação detalhada da pele e hábitos dos pacientes para traçar o plano individual.



Dra.Carla Bocuto- Formada em Biomedicina

Pós graduada em estética, especialista em estética facial, atua na área clinica estética,cosmiatria e tricologia.

Professora de procedimentos injetáveis e rejuvenescimento.

