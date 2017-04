A ligação do Visagismo com as quatro ferramentas

Quando se planeja novos caminhos rumo ao sucesso, o Visagismo se torna uma ferramenta importante, seja o cliente uma pessoa, um produto ou uma empresa, declara o professor de Visagismo acadêmico Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



Devido sua seriedade e comprometimento é dividido em quatro ferramentas fundamentais, são elas: visualização, gestual intuitivo, cores e formas e linguagem.



Visualização



O Visagismo atua com essa ferramenta observando tudo que envolve desde a pessoa, a corporação ou até mesmo algum produto que esteja inserido em um determinado mercado.



A observação sobre a pessoa ou objeto determinado é crucial, ou seja, os diversos pontos do cenário que envolve a pessoa (ou objeto), suas características, o que está acompanhando o foco e o ambiente e suas determinações são muito importante para o conceito de visualização.



No sentido corporativo deve-se analisar como a empresa foi constituída, quais são os sócios, os principais produtos, balança de sócios e profissionais, ou seja, o cenário completo de como a corporação se encontra.



Deve-se atentar para as questões matemáticas, geométricas e soma de possibilidades a partir da solicitação.



Gestual intuitivo



O gestual intuitivo define-se basicamente nos gestos, na movimentação do sujeito ou como ele está trajado.



De forma geral, todas as ações e atitudes (detalhadas ou gerais) que acompanham o indivíduo durante o processo de estudo e pesquisa.



Se colocarmos esse conceito dentro da categoria de produtos é importante saber: a altura da prateleira que o objeto ficará, de qual forma ou com quais recursos serão feitos a sua abertura e como será manuseada.



O gestual no caso dos produtos deve ser sempre analisado a pessoa que vai consumir e utilizar aquele produto.



No sentido corporativo, devemos observar como a empresa está situada no mercado. Além disso, analisar a visão que ela passa para os seus concorrentes, fornecedores e clientes.



Cores e formas



Sabemos que as cores possuem sentidos e passam mensagens.

Dessa forma buscamos todo tempo utilizar as cores que se encaixem no tipo de sujeito que está sendo realizado o processo de Visagismo.



Na categoria das pessoas devemos utilizar cores que combinem com elas ou que tenham a ver e estabeleçam referência entre a cor e o tom de pele, cor de cabelo, local de trabalho, moradia e sua personalidade no cenário geral.



A forma também é importante.

A forma como a pessoa vai ser posicionar frente aos diversos complementos que acompanham a sua imagem deve ser analisada para estar de acordo com os objetivos que esperam ser repassados em parceria com os gestos intuitivos.



Sempre bom lembrar que em todos os quesitos (pessoas, produtos e corporativas) é importante e de valor básico analisar o cenário e forma como cada ferramenta será executada.



Linguagem



A linguagem tem plataformas diferentes: uma a qual o profissional escuta ao atender um cliente e a utilizada com o cliente para realizar feedback.



Geralmente durante uma consultoria (processo de entendimento do desejo do cliente) passamos anotando diversos pontos e sugestões.



Entretanto, quando o cliente percebe que está sendo muito analisado ele freia durante o processo de comunicação e isso acaba prejudicando para o entendimento do objetivo final.



Dessa forma é bom ressaltar que se faz muito mais importante escutar do que falar.



Todos os elementos que fazem parte do ambiente (cenário) que ele está inserido também são importantes para chegar no objetivo final.



O diálogo e as técnicas conhecidas para reverter qualquer situação que prejudique o andamento do projeto devem ser dominadas pelo profissional e o cliente deve se manter fiel e verdadeiro ao que é cobrado durante a criação do que é almejado.



Cada ponto levantado dentro de uma categoria busca melhorar o objetivo de acordo com o cliente (pessoa, objeto ou corporação) e principalmente entender como funciona o produto nas mãos daqueles que consomem (caso mais comum no quesito: "produtos").



No caso de pessoas, a harmonização da imagem é o objetivo principal a ser atingido, para que o indivíduo compreenda que imagem ele está passando e se combina com a imagem que ele quer transmitir.

