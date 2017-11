Lilibox entra na vibe do Black Friday e lança promoção

Black Friday também é uma excelente oportunidade de comprar produtos de beleza e higiene. Pensando nisso, a Lilibox (primeiro aplicativo multimarcas do Brasil que atua como intermediário entre o consumidor e consultoras de cosméticos) entra na onda do Black Friday e lança uma promoção válida até o dia 25 de Novembro.



Para os clientes, os descontos variam de R$ 10 para compras acima de R$ 50 (Cupom "ganhe10"), R$ 12 para compras acima de R$ 75 (Cupom "ganhe12") e R$ 15 para compras acima de R$ 100 (Cupom "ganhe15").



Entre os produtos estão novidades das marcas Eudora, Avon, Korres, Natura e O Boticário.



Os descontos se estendem também para os revendedores cadastrados no app, com a cobrança de apenas R$ 1,99 por pedido entregue, contra os 6% cobrados regularmente sobre o valor total do pedido.



Eudora

Óleo de Massagem Corporal Caramelo, Sensual Velvet Creme para Mãos, Bege Médio - Protetor Solar Diário com Cor CC Cream FPS 30 UVA | UVB, Caneta Diva Delineadora Ultra Preto, Club 6 Vip 2 em 1 Shower Gel Cabelo e Corpo, Diva Blur Matificante 10 em 1 30ml, Deo Colônia Jardim Nobre de Aflorá



Avon

Skin So Soft Creme Depilatório para o Corpo - 125g, Skin So Soft Creme Depilatório para o Rosto - 30g, Footworks Máscara Esfoliante para os Pés com Extrato de Lavanda 90g, Creme Anti-Idade Renew Reversalist 35+ | Noite 50g, Gel de Limpeza Facial Renew Clean 150g



Korres

Leite de Coco Manteiga Hidratante Corporal, Óleo Corporal - Baunilha e Canela, Óleo de Amêndoas e Calêndula Creme Hidratante para as Mãos 75g, Protetor Solar Facial Korres UVA Mediterrânea FPS 30, Máscara em Gel para Contorno do Olhos - Pepino



Natura

Meu Vermelho - Batom Matte FPS 10 Aquarela, Sabonete Líquido para Mãos Limpeza Suave Ekos Ucuuba – 250ml, Nativa SPA Trio de Sabonetes Ameixa, Refil Shampoo Liso e Solto Plant – 300ml, Desodorante Antitranspirante Roll-on Kaiak Aventura – 75ml



O Boticário

Lily Eau de Parfum 75ml, Match Patrulha do Frizz Condicionador, 250ml, Nativa SPA Águas Termais Loção Hidratante Corporal, Nativa SPA Máscara Capilar Proteção e Revitalização, 250g



Saiba mais –



Deixar de lado a compra apenas via catálogo impresso e ter à mão as maiores marcas de cosméticos do Brasil e do mundo a apenas um clique. Esta é a proposta da Lilibox, que tem a ideia, inédita no país de aproximar o cliente final de consultoras de cosméticos, sem interação humana e com pronta entrega efetuada no mesmo dia da compra.



O app permite ao cliente escolher o produto (tudo que integra o catálogo da marca está espelhado no aplicativo) e a forma de pagamento, seja cartão de crédito via aplicativo ou diretamente à consultora. É possível escolher também o endereço, data e horário da entrega. O sistema recebe a solicitação do cliente e envia a todas as revendedoras cadastradas. A primeira consultora que atender todos os critérios informados pelo cliente aceita o pedido de compra e realiza a entrega.



Disponível para download na Google Play, Apple Store e Web e também pelo site www.lilibox.com.br.



Informações para a imprensa:

Daniela Licht – Assessora de Imprensa Lilibox

Contato: (41) 3019-9092 ou (41) 9228-9577

E-mail: daniela@basicacomunicacoes.com.br







Website: http://www.lilibox.com.br