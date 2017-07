Lilibox oferece kit para presentear no Dia do Homem, comemorado em 15 de julho

Comemorado em 15 de julho, o Dia do Homem é uma chance de presentear quem se ama com produtos de beleza focados na saúde e higiene masculinas. A Lilibox, aplicativo multimarcas que tem a proposta inédita no Brasil de conectar o consumidor com revendedoras de cosméticos, lança um kit especialmente inspirado na data.



Composto por perfumes, sabonetes, shampoos, gel, espuma de barbear, desodorante, colônia e hidratante, é uma ótima opção para presentear o marido, o pai, o namorado, o irmão, o amigo, o chefe. O kit da Lilibox contém produtos das marcas O Boticário, Natura, Mary Kay, Avon, Eudora, Korres e Racco e oferece a possibilidade da compra do kit completo ou dos itens individuais, com o mesmo valor do encontrado no catálogo impresso e com frete grátis.



A Lilibox é encontrado na Google Play, Apple Store e versão Web: www.lilibox.com.br.



Produtos Lilibox para Dia do Homem



O Boticário

Perfume Malbec Des. Colônia – R$ 124,90 (Código 20842)



Malbec Sabonete Líquido com Sementes de Uva – R$ 31,90 (Código 28783)



KIT DE VIAGEM MALBEC • Shower Gel Cabelo e Corpo • Balm após Barba • Antitranspirante Aerosol • Espuma de Barbear • Caixa de Presente Dimensões –

R$69,90 (Código 29087)



Korres

Shampoo Tonificante e Fortificante para Homens Korres Magnesium e Wheat Protein – R$ 28,90 (Código 46087)



Korres Lima Gel Fixador para Homem para Todos os Tipos de Cabelo – R$ 23,90 (Código 46159)

Kit Tharros Deo Parfum Loção Pós-Barba – R$136,00 (Código 46132)



Eau de Cologne e Sabonete Cremoso Korres Pimenta Preta – R$ 99,00 (Código 46205)



Eudora

Carbon Turbo Deo Colônia Masculino – R$ 109,90 (Código 24850)



Carbon Turbo Espuma de Barbear – R$ 38,99 (Código 23291)



Carbon Turbo Desodorante Antitranspirante Aerosol Masculino – R$ 24,99 (Código 22623)



Estojo Impression com nécessaire R$149,90 (Código 73125)



Natura

Sabonete em Barra Cremoso e Refrescante – R$ 17,80 (Código 78937)



Shampoo 2 em 1 – R$ 18,80 (Código 78904)



Desodorante Hidratante Spray – R$ 28,40 (Código 78935)



Racco

Shampoo Cabelo e Barba Racco For Men – R$ 19,99 (Código 1158)



Hidratante Face, Corpo e Mãos Racco For Men – R$ 39,90 (Código 1155)



Avon

Presente Alpha Man com Porta Cartão e Perfume – R$ 79,99 (Código 78203)



Mary Kay

Sabonete Facial MKMen – R$ 39,00 (Código 100603)

Espuma para Barbear MKMen – R$ 58,00 (Código 100608)

Gel Refrescante Pós Barba MKMen – R$ 47,00 (Código100602)



