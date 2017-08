Como fazer uma limpeza de pele profissional em 5 passos

Limpeza de pele é um dos procedimentos mais importantes para garantir uma pele saudável e bonita. Através dela é possível fazer a remoção profunda de impurezas, garantindo a renovação da derme. Além de pôr fim às células mortas da camada superficial, esse tipo de procedimento proporciona mais saúde e beleza, melhorando a qualidade da pele como um todo.



Para garantir os efeitos do tratamento, no entanto, é necessário levar em consideração alguns aspectos, tais como a frequência, o tipo de pele e os cuidados diários a serem tomados. O ideal é repetir a limpeza a cada quatro meses, no caso de pele normal ou seca. Já no caso de pele oleosa, o tratamento deve ser realizado mensalmente.



Fazer uma limpeza de pele profissional, no entanto, exige produtos de qualidade e com propriedades específicas. Pensando nisso, preparamos um passo a passo para quem quer promover um tratamento eficiente e com excelentes resultados. Confira.







Higienização



O primeiro passo para a realização de uma limpeza de pele profissional é a higienização. Para tanto, é necessário iniciar o tratamento umedecendo a pele.



Recomendamos nessa fase do procedimento utilizar soro fisiológico ou água termal. A JIKI oferece o Ionizer, um produto que promove a potencialização iônica da água, gerando um infravermelho longo energizante.



Após deixar a pele bem úmida, aplique um sabonete ou loção de limpeza – preferencialmente uma que contenha ação calmante, cicatrizante, antisséptica e bactericida. Por fim, o sabão deve ser retirado com o Ionizer, com a ajuda de uma gaze ou wiper.







Esfoliação



Na sequência, é necessário promover a esfoliação com a aplicação de um creme próprio.



Ela deve ser feira não apenas no rosto, mas também no pescoço e no colo. Deve-se deixar o creme agindo por cerca de três minutos no caso de peles secas e até cinco minutos em peles oleosas.



Com movimentos circulares e suaves, massageie o rosto para promover a revitalização da pele.



Outra sugestão é aplicar o Mousse de Limpeza, que pode ser alternado com o creme esfoliante para deixar a pele aveludada e extremamente hidratada.



Finalizada a massagem, borrife o Ionizer e retire todo o excesso com uma gaze. Aguarde um tempo até que a pele absorva o tratamento.



Após a esfoliação, a pele já está preparada para receber os demais produtos que compõem a limpeza de pele.







Máscara Tenso-Dinamizante



A Máscara Termo-Dinamizante é utilizada para retirar cravos e conta com um efeito altamente hidratante, nutritivo e tensor. Aplique uma camada utilizando um pincel em leque, fazendo movimentos de dento para fora.



Após a aplicação da máscara, aplique o Cleasing Strips, tiras de papel em formatos diferentes que possibilitam a extração de cravos.



Deixe secar juntamente com a máscara, retire-as e borrife mais uma camada de Ionizer, tirando o produto com uma gaze.







Máscara facial



Na sequência, aplique a máscara facial deixando agir por mais 30 minutos. Sobre a máscara recomenda-se colocar o M Byon, que conta com uma ação calmante, relaxante e que potencializa o tratamento.



A máscara facial nutre e revitaliza, além de ter uma ação rejuvenescedora e cauterizadora.



Umedeça a pele e massageie bem até a retirada total do produto. Aplique o Ionizer, deixando a pele absorver.







Finalização



Finalizadas as quatro etapas, é recomendado aplicar os Cremes Revitalizantes Diurno ou Noturno, que nutre e atenua as rugas, pois possui propriedades firmadoras e o Creme Hidratante, que atenua rugas e tem ação antisséptica, deixando a pele sedosa e macia.



Para promover a manutenção do tratamento, utilize as linhas de tratamento JIKI, que ajudam a limpar, nutrir e regenerar as células da pele.



São diversos produtos à base de turmalina, extratos, ervas e óleos amazônicos, que proporcionam resultados eficazes em especial para o tratamento facial de limpeza de pele.



A Jiki Cosméticos



Presente na natureza, a Turmalina – ou "pedra elétrica" é a única pedra no planeta que se energiza (continuamente) com a luz do sol e gera energia elétrica contínua de 0,06mA (mil ampères) e íons negativos.



Por atrair os elétrons da atmosfera, a Turmalina garante energia vital às pessoas que a incorporam em seus cuidados diários. Isso se traduz em uma profunda melhora na circulação sanguínea dos micro vasos e, em conjunto com a corrente elétrica, um poderoso estimulante para as células, que ficam revigoradas com as moléculas alcalinizadas para o pH de 7,4.



Esse é o diferencial que faz da JIKI uma empresa brasileira que está há mais de 14 anos no mercado proporcionando soluções eficazes e duradouras em estética, saúde e bem-estar: a energia vital da Turmalina, aliada às ervas, extratos e óleos da Amazônia.



Toda a linha de produtos JIKI oferece matéria-prima cuidadosamente selecionada e a melhor tecnologia cosmética disponível, sempre fundamentada por pesquisas desenvolvidas pelos maiores especialistas da área no Japão. Além disso, todos os produtos possuem registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e no MS (Ministério da Saúde), comprovando sua eficácia no dia a dia.



Website: https://www.jiki.com.br