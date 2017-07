Lingerie por cima da blusa promete ser tendência para mulheres

A ideia foi apresentada na Semana de Moda de Paris e promete permanecer para o inverno. Sim, é a mesma moda que o personagem Superman se veste, porém, agora para mulheres na parte superior. É o sutiã e/ou top por cima da blusa, que já se tornou tendência e traz aquele ar de sensualidade.



No Brasil, algumas celebridades, como, Sabrina Sato e Anitta já aderiram à essa tendência. Júnior Zampol, diretor do Grupo Lutestil, fabricante da marca LUT moda íntima feminina, conta qual é o modelo ideal para ser usado.



"Sem dúvida, essa tendência pode ser um pouco ousada para algumas mulheres. Porém, como as celebridades já usam e algumas personagens de sucesso também aderiram esta tendência nas novelas, esta tendência ganha força e cada vez mais vemos mulheres nas ruas abusando desse estilo. O modelo Strappy-bra, é super indicado por esbanjar sensualidade e ser bastante atraente", revela.



O diretor ainda ressalta como combinar a peça. "Algumas mulheres têm dúvidas de como usar essa peça por cima e com qual roupa. Basta usá-la por cima de uma camisa branca e combinar com uma calça jeans que o sucesso está garantido."



A fisioterapeuta, Luciana Cardillo, é adepta desta moda. "Eu acompanho bastante esse universo da moda e todas as novidades que aparecem. Em 2016, vi essa tendência e fiquei curiosa para saber a reação das pessoas se vissem alguém usando. Então, um dia fui com minha mãe no shopping e usei um sutiã por cima. Chamou muito a atenção das pessoas que cruzavam comigo e eu gostei de ficar em "evidência". Desde então, não sempre, é claro, eu costumo usar e já acho bem normal", explica.



E você, acha que as brasileiras podem aderir à esta tendência? No país do Carnaval em que a frase "tudo que é bonito é para se mostrar" reina, será que a moda da lingerie por cima vai pegar?



Sobre a Lutestil

Há 35 anos no mercado de moda íntima feminina, a Lutestil é uma importante marca que atende os maiores magazines do país e lojas de todo o Brasil, graças a sua elevada capacidade de produção mensal.