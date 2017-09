Lingerie jeans e com detalhes delicados são apostas da temporada

Lingerie: tema bem conhecido pelas mulheres. Porém, existem diversos modelos e apostas para chamar a atenção delas e fazer aquele sucesso de vendas nos magazines de todo o país.



Duas apostas para a temporada são as lingeries no estilo jeans e os modelos ultra delicados com detalhes em metal dourado. Dois modelos de peso em que o Grupo Lutestil, através da sua marca LUT Lingerie, apresenta em sua nova coleção, brilhantemente representada pela modelo e bailarina Aline Riscado.



Júnior Zampol, diretor do Grupo Lutestil, destaca que, esses e outros modelos prometem surpreender no conforto e qualidade. "A lingerie jeans vai ganhar muita força e adoração das mulheres. A costura preserva a beleza e remete ao jeans mesmo. O mercado da moda íntima ganhará muito com esse modelo. Já a lingerie com lacinho traz aquele toque de sensualidade. Nesse ponto, apostamos na cor azul e na mistura do verde com o preto", revela.



O diretor ressalta que o mundo da moda não pode parar de se reinventar e sempre trazer novidades para o público. "Nós da LUT sempre queremos inovar e lançar algo que surpreenda a mulher. Obviamente, o modelo não é uma invenção, mas nós desenvolvemos sempre com detalhes diferenciados e contamos com a divulgação de uma celebridade que sempre influencia as outras mulheres."



Confira mais sobre essa e outras novidades através do http://www.lutlingerie.com.br/ e fique por dentro de todas as tendências do mercado de moda íntima feminina.



Sobre a Lutestil

Há 35 anos no mercado de moda íntima feminina, a Lutestil é uma importante marca que atende os maiores magazines do país e lojas de todo o Brasil, graças a sua elevada capacidade de produção mensal.