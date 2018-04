Com linguagem digital, Eudora eleva o protagonismo feminino em campanha nacional

EUDORA começa o ano de 2018 anunciando um importante capítulo na sua história: o lançamento da plataforma de comunicação "CHEGA LÁ e EUDORA", criada pela agência Talent Marcel. Com uma estratégia 360º e ações na TV aberta, PayTV, digital, PDV, representantes e influenciadoras, a marca de beleza do Grupo Boticário apresenta uma evolução no seu posicionamento inspirada no protagonismo feminino. Além disso, lança oficialmente o conceito de marca-coaching, fazendo o papel de especialista ao lado das suas consumidoras.



Juntas, essas iniciativas vão impulsionar as mulheres a conquistarem segurança e autoestima para fazer a jornada da sua vida acontecer. Eudora quer ajudá-las a alcançar pequenas e grandes vitórias e, para isso, existe um caminho para "chegar lá". O tema transmite em palavras o esforço da marca em criar produtos, conteúdos e ferramentas que incentivem e estimulem essas mulheres a se sentirem mais bonitas e confiantes para conquistarem tudo que quiserem.



Para transmitir esse novo momento coaching, EUDORA - que nasceu como uma startup multicanal e se transformou em uma das principais marcas de beleza do país - ouviu suas consumidoras em pesquisa para entender seus principais anseios e compreender todos os pontos dessa jornada.



"Este é um novo capítulo na história da marca. É uma evolução não só no nosso pensamento de comunicação, mas também no negócio. Fomos entender a mulher para estar ao seu lado não só no discurso, mas na prática. Assim, aproximamos a relação e entregamos confiança e autoestima para ajudá-las a vencer na vida", explica o Diretor de EUDORA, DANIEL KNOPFHOLZ, um dos responsáveis pela guinada do negócio nestes últimos anos.



Inspirada na linguagem digital, a marca lançou no dia 5 de abril, a sua primeira campanha em rede nacional com o tema "CHEGA LÁ e EUDORA". A ideia é estimular as mulheres a traçarem seus caminhos e conquistarem os objetivos, fazendo a vida acontecer através do seu protagonismo.



Para personificar essa mulher e amplificar a mensagem, a marca escolheu as atrizes GRAZI MASSAFERA e MARINA RUY BARBOSA para serem as porta-vozes do novo posicionamento. São mulheres fortes com trajetórias pessoais e profissionais de conquista. As duas trabalham desde muito cedo, estudam e realizam diversos papéis em suas vidas. Traduzem beleza e inspiração e, nos filmes de TV, vão brincar com as temáticas de autoconfiança, autoestima, além de traçar paralelos entre situações vivenciadas pela maioria das mulheres e os produtos da marca.



"Mais que uma campanha, a plataforma criada pela Talent Marcel atende todos os nossos públicos e pontos de contato. De consumidoras a Representantes. Queremos que todas cheguem lá e sejam protagonistas das suas vidas", conta SLEYMAN KHODOR, Diretor de Criação da TALENT MARCEL, agência que cuida da comunicação da marca.



A campanha ficará 3 meses no ar em rede nacional e será veiculada nos intervalos das novelas "Deus Salve o Rei" e o "Outro Lado do Paraíso"; e aos finais de semana no programa "É de Casa". Na TV fechada, a campanha será veiculada na programação do GNT.



CHEGÁ LÁ - MUNDO DIGITAL

EUDORA é uma marca com forte atuação no ambiente digital. Para reforçar ainda mais sua vocação para o meio, convocou a agência criativa digital R/GA e construiu a quatro mãos uma estratégia que traduzisse esse conceito.



Como ponto inicial, a marca lançou um teaser que trouxe a mensagem do "DESAFIO CHEGA LÁ". Mulheres de diferentes atuações como as atrizes Tais Araújo, Cacau Protásio, Tatá Werneck, Ingrid Guimarães e Juliana Paes; as cantoras Gaby Amarantos e Claudia Leitte; as blogueiras Jade Seba, Evelyn Regly, Nah Cardoso e Niina Secret; além das gêmeas Bia e Branca (ex-atletas do nado sincronizado) vão mostrar através de post desafios do dia a dia. A ideia é viralizar esse conteúdo com histórias de protagonismo e envolver dicas dos especialistas da marca - Marcos Proença e Lavoisier.



"Com essa estratégia, temos o objetivo de mostrar que Eudora, por meio de seus produtos e dos conteúdos criativos, faz mais pelas mulheres. A marca dá ferramentas para que elas se sintam seguras nas conquistas do dia a dia, seja em uma reunião de trabalho, num jantar, numa entrevista de emprego, ou até mesmo em um momento que elas dediquem somente para elas mesmas", explica TATIANA HAWTHORNE, diretora geral de atendimento da R/GA.



O movimento "CHEGA LÁ e EUDORA" também se estende para o ponto de venda, Espaços das Representantes, no guia e toda comunicação da marca.



EUDORA criou ainda uma trilha sonora exclusiva para nortear toda a estratégia. Gravada nos Estados Unidos, a música tem um ritmo moderno e uma letra com mensagem forte sobre como "Chegar lá". "More Than Ready" foi criada pela produtora Sonido e foi interpretada na voz do cantor Apoena Frota.



A marca está presente em todo Brasil com 1 loja-conceito (em Belo Horizonte, MG), 46 Espaços da Representante (Nordeste: 12; Centro-Oeste: 4; Sul: 9 e Sudeste: 21) e 15 quiosques (7 SP, 2 Paraná, 2 RJ, 4 MG). Além disso, está em 52 pontos de venda de The Beauty Box (outra unidade de negócios do Grupo Boticário) e, em 2018, vai continuar investindo muito na expansão da marca.



Sobre EUDORA

EUDORA acredita no protagonismo feminino e que a beleza impulsiona a jornada das mulheres brasileiras. A marca do Grupo Boticário quer levar seus mais de 600 produtos para fazerem parte das suas trajetórias. São eles que dão confiança e estímulo para que ela conquiste, cada vez mais, os seus desejos. EUDORA nasceu como uma startup multicanal e hoje é uma das principais marcas de beleza do Brasil. Chega à mulher por meio de venda direta, lojas próprias, quiosques e e-commerce.