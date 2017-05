Linha Amend Luxe Creations se destaca no tratamento dos cabelos

Ainda no final de 2016, a Amend, marca fabricante de cosméticos, como tonalizantes, por exemplo, trouxe para o mercado uma linha de produtos para os cabelos com promessa de tratamento diferenciado, através de fórmulas enriquecidas com ativos sofisticados que oferecem desempenho superior quando comparado a alguns produtos já disponíveis no mercado. Trata-se da linha Amend Luxe Creations, um conjunto de cinco produtos exclusivos da marca.



A linha Amend Luxe Creations tem como seu principal diferencial a Pérola Negra como fonte de inspiração e na sua composição para oferecer resultado único. A Amend buscou nessa joia o conceito para criar seus produtos, sendo que a raridade de encontrá-la e os benefícios proporcionados aos cabelos femininos agrega mais valor a esse tratamento diferenciado.



As fórmulas dos produtos possuem, além do Extrato de Pérola Negra, uma alta concentração de ativos renovadores e Aminoácidos, garantindo assim uma profunda hidratação e reparação dos danos acumulados nos fios, além de prevenir o desbotamento e envelhecimento capilar precoce. Essa combinação garante fios mais fortes, brilhantes e macios, dando vida nova aos cabelos que sofrem diferentes tipos de agressões, sejam elas ambientais, mecânicas, orgânicas ou químicas.



Para garantir a saúde dos cabelos, a linha conta com cinco produtos:



Os dois primeiros são o shampoo e o condicionador, ambos enriquecidos com Extrato de Pérola Negra e alta concentração de ativos. É o conjunto perfeito para os cuidados diários, para combater os sinais de envelhecimento dos fios, hidratando, fortalecendo e dando mais brilho. Os dois produtos são direcionados principalmente para fios estressados e sem vida.



A Máscara Luxe Creations com Extrato de Pérola Negra e Aminoácidos renovadores, ajuda a hidratar e nutrir intensamente os fios, repondo sua estrutura natural e reparando os danos acumulados. Ela também combate o envelhecimento e ainda blinda os fios contra futuras agressões.



Complementando a linha, o Leave-in Luxe Creations é a opção de finalizador com ação termoativada que protege os cabelos do calor durante a escovação além de tratar os fios. Ele já contém Filtro Solar e alta concentração de ativos que também combatem os sinais de envelhecimento. É ideal para quem deseja manter os fios, além de fortes e brilhantes, também disciplinados e protegidos dos danos futuros.



Por fim, o Óleo Luxuoso Luxe Creations, composto pelos óleos de Argan e Moringa, ideal para nutrir os cabelos sem pesar. Com ação Termoativada, protege os fios do calor na escovação, além de melhorar a aparência e proporcionar elasticidade e brilho luminoso. Também possui Filtro Solar para proteger contra o envelhecimento e desbotamento dos fios. Perfeito para as mulheres que desejam recuperar pontas ressecadas, manter os fios disciplinados, macios, fortes e saudáveis.



Todos esses produtos estão disponíveis na loja virtual da Amend Cosméticos.



Endereço



AV. GUPE, Nº.10767, GALPÃO COMERCIAL N.26 BLOCO IV BOX 38 - JARDIM BELVAL - BARUERI – SP- CEP: 06422-120

Website: http://www.amend.com.br/