A linha Recue, da Definity Hair, hidrata profundamente os cabelos

LINHA RESCUE – HIDRAT POWER



A linha Rescue Hidrat Power Definity Hair foi desenvolvida para quem quer ter cabelos sedosos e mega hidratados, pois possui em sua formulação o amado Óleo de Argan, extraído de amêndoas típica da região Marroquina, que é rico em ômega 6 e 9, apresentando excelentes efeitos com relação à proteção oxidativa dos fios, além de propriedades anti ressecamento, maciez, revitalização e melhora na flexibilidade dos cabelos, gerando resultados de salão de beleza ao alcance de suas mãos.



Shampoo Rescue Hidrat Power Definity Hair



O Shampoo Rescue Hidrat Power Definity Hair é rico em ácidos graxos essenciais, como o ácido linolênico, e em vitaminas A, D e E, devido à presença do Óleo de Argan, o que gera uma ação reparadora, além de ter o poder de criar uma película protetora, protegendo os fios e o couro cabeludo dos danos exteriores, minimizando o desgaste devido a estresse, poluição, sol, vento, secador, chapinha e química.



Condicionador Rescue Hidrat Power Definity Hair



O Condicionador Rescue Hidrat Power Definity Hair tem em sua formulação ativos que selam, realinham e reestruturam profundamente o fio, devolvendo o brilho, a maciez e o balanço natural, além de contar com a proteção dos fios contra a umidade fornecida pelo Óleo de Argan, pois ele possui propriedades hidrofóbicas, ou seja, repelem a água, diminuindo o volume, evitando o frizz e a perda do brilho e da maciez.



Máscara Rescue Hidrat Power Definity Hair



A Máscara Rescue Hidrat Power Definity Hair tem o poder de hidratar os cabelos naturalmente, pois seus componentes são absorvidos de forma instantânea pelos fios, além de ser muito eficiente no fortalecimento da fibra capilar, uma vez que sua formulação é rica em ácidos graxos essenciais e vitaminas D e E, responsáveis pela revitalização do cabelo, deixando-o brilhante e sedoso.





