Linhas de Magnésio e de Ômegas são ideais para pele nas épocas mais frias do ano

O Booster Serum With 5 Omega, da Novexpert, é indicado para todos os tipos de pele exceto as oleosas porque possui consistência viscosa. É ideal para o outono e inverno que são estações em que o vento e as baixas temperaturas agridem a pele de forma intensa provocando ressecamento e irritações. Este produto tem duplo-efeito proporcionando uma INTENSA nutrição da derme e o efeito ANTI-AGING global. Ele reúne em um único frasco um coquetel com as vitaminas A,C,E e cinco tipos de ômegas (Ômegas 3, 6, 9 e 5, 7).



O produto pode ser usado por pessoas a partir dos 20 anos e é excelente para tratar também o ressecamento provocado pela menopausa ou estilo de vida como exposição intensa ao sol e ao ar condicionado. Sua textura é de um soro oleoso e tem penetração imediata revelando uma pele com toque aveludado.



"Devemos realizar a modulação cutânea partindo de cosmecêuticos que equilibram a flora cutânea, que exerçam a nutrição da pele e também ativem a longevidade celular. Por isso, esse booster é ideal para quem quer manter a pele bem hidratada e ao mesmo tempo minimizar o envelhecimento", explica Joyce Quenca, cosmetóloga e embaixadora da Novexpert no Brasil.



O que causa a pele sensível é a destruição dos escudos naturais de defesa: a flora cutânea (formada por 1 milhão de bactérias por cm2 da pele) e o HLF (Filme Hidro-Lipídico) que mantém pelo menos 70% de água na epiderme e 10% do seu peso em lipídios. A destruição desses escudos "abre portas" para infecções e alergias e o sistema imunológico fica em alerta permanente para reagir e destruir intrusos. "Algumas pessoas têm sensores que reagem mais a qualquer estímulo e as sensações desagradáveis na pele são mais frequentes. Uma única emoção e a pele reage, é como se fosse uma depressão nervosa cutânea", afirma a cosmetóloga e farmacêutica da Novexpert.



Os fatores externos mais agressivos para peles sensíveis ocorrem nessa época do ano quando fenômenos como a inversão térmica, comum em grandes cidades como São Paulo, acontecem e quando temos manhãs geladas seguidas de dias ensolarados. O clima fica mais seco e as partículas de poluição se concentram nas camadas mais baixas da atmosfera trazendo enormes prejuízos para a saúde. Dentre as reações do corpo estão as manchas avermelhadas na pele, desidratação, ressecamento, irritação e, em casos mais graves, ardência e inflamação. O rosto é a parte do corpo mais sensível, mas há outras regiões como mãos, pés, couro cabeludo, pescoço, tórax e costas que também sofrem as consequências danosas desses fatores externos.



Os produtos da linha Magnésio da Novexpert têm a função de ajudar na restauração da pele e ainda protegem seus dois escudos naturais e acalmam os neuromediadores da pele ligados ao cérebro. "O magnésio é um verdadeiro antidepressivo da pele e em associação com a Novaxylina - ingrediente a base de algas que promove um detox cutâneo - inibe as ações causadas pela exposição aos Raios UV e à poluição. Além disso a formulação apresenta probióticos que equilibram a flora cutânea e o HLF", afirma Joyce.



Sobre a flora cutânea partimos do conceito que não adianta ingerir suco detox e aplicar cosméticos parabenos e outras substâncias que agridem a pele como Ftalatos, benzofenonas e óleos minerais. A nossa flora cutânea está comprometida a partir do uso de cosméticos com grande quantidade de conservantes que matam as bactérias de defesa da pele. Com a perda dessas bactérias de defesa, a nossa barreira cutânea fica mais vulnerável ao aparecimento de dermatites, infecções e até facilita processos externos que podem desencadear o envelhecimento precoce.



"Devemos realizar a modulação cutânea partindo de cosmecêuticos que equilibrem a flora cutânea e também exerçam a nutrição da pele e ativem a longevidade celular. Ativando os genes responsáveis pela juventude da pele, os responsáveis pela produção de colágeno e os que ativam as células-tronco, fatores determinantes para essa modulação cutânea", explica.



Os produtos SUAVIZAÇÃO HIDRO-BIÓTICO - FLUIDO ou CREME da linha de Magnésio da Novexpert se caracterizam por ter água fixa no estrato córneo, diminuir as perdas de água da epiderme, estimular a síntese lipídica cutânea para restaurar a camada hidro-lipídica e a flora cutânea. Os produtos ajudam ainda a acalmar a pele por causa do magnésio. São indicados para homens e mulheres a partir dos 20 anos de idade. o Fluido para pele normal e o Creme para pele seca e muito seca.





