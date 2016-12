Lipoescultura sem mistério, cirurgião plástico conta tudo

Você também sonha em ter uma silhueta corporal mais esbelta? Imagine poder redistribuir as gordurinhas e deixar o corpo mais harmonioso. Isso é possível através da lipoescultura.



Essa técnica de cirurgia plástica consiste em aliar dois procedimentos, a lipoaspiração e a lipoenxertia, pois o objetivo é retirar a gordura do corpo da paciente e, com ela, esculpir determinadas áreas.



Com a lipoescultura, é possível remodelando algumas áreas estratégicas, como o bumbum, por exemplo.



Na lipoescultura, o cirurgião plástico tem como objetivo realizar o contorno corporal, retirando gordura de um determinado local para remodelar outras partes do corpo. Tudo é acordado através da consulta médica com o paciente, mas é importante sempre respeitar as características de cada um para não causar exageros.



Para quem a lipoescultura é indicada?



A cirurgia plástica de lipescultura pode ser indicada por todos aqueles que tenham boa saúde, e que desejem dar mais simetria ao corpo, retirando gordura localizada de um determinado local e colocando em outro.



Os homens, por exemplo, têm a tendência de acumular gordura na região abdominal, já as mulheres acabam acumulando mais nos quadris e culotes, mas também não estão livres das temidas gordurinhas na região da barriga.



