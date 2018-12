Liso Perfeito: o fluído termoativo da Luminus chega ao mercado

A Luminus, fabricante de nutricosméticos capilares, apresenta ao mercado o mais novo produto de seu portfólio: o Liso Perfeito, fluído termoativo sem enxágue que oferece 16 benefícios exclusivos aos fios com apenas algumas borrifadas.

O principal diferencial da fórmula do Liso Perfeito, é promover o crescimento capilar de forma acelerada através do fator IGF, além de tornar o efeito liso mais duradouro, sem agredir os fios, com auxílio dos silicones termoativos Silsoft e do Bio-Restore.

A fórmula do Liso Perfeito é livre de alisantes químicos e álcool, proporcionando nutrição intensa, brilho, força, maciez e hidratação para todos os tipos de cabelo, incluindo os quimicamente tratados.

Devido aos componentes benéficos aos fios, além da ausência de sal, parabenos, sulfatos e petrolatos, o Liso Perfeito pode fazer parte da rotina diária de cuidados para quem deseja cabelos mais fortes, bonitos, poderosos e com a finalização perfeita por mais tempo.

Para quem desejar apenas usufruir dos benefícios do produto sem o uso de escova para ativar o efeito termoativo, como as cacheadas, o Liso Perfeito é um ótimo aliado do dia-a-dia, controlando o frizz, hidratando, protegendo dos raios UV e promovendo um brilho incrível.

Confira a lista dos 16 benefícios oferecidos pelo produto, que é cruelty free, ou seja, não testa em animais e promete ser o novo queridinho da marca:

Crescimento acelerado

Ação antiquebra

Selagem dos fios

Brilho intenso

Ação anti-frizz

Proteção UV

Fios macios

Nutrição

Redução de pontas duplas

Efeito desembaraçante

Secagem rápida dos fios

Poder liso duradouro

Fragrância incrível

Termo protetor

Livre de alisantes químicos

William Marianno Jr., sócio e CEO da Luminus, destaca os principais diferenciais do Liso Perfeito dentro do segmento. “Mesmo após lançar as cápsulas Luminus Hair e a linha Luminus Hair Activated, eu continuei pesquisando sobre os verdadeiros desejos das mulheres para ter fios maravilhosos. E descobri que, independentemente de serem naturais, mecânicos (obtidos com escova ou chapinha), ou químicos (resultado de progressiva, definitiva ou selagem), a maioria delas almeja um cabelo liso perfeito e com finalização impecável. E por isso, desenvolvemos a fórmula do Liso Perfeito, que além de proporcionar os efeitos desejados, se diferencia no mercado por promover o crescimento acelerado, complementando o tratamento que o nosso portfólio de produtos oferece”, destaca.

A farmacêutica Ana Paula Pescheira Lemos, responsável técnica da empresa, relata que o novo produto irá surpreender até mesmo as consumidoras que já são amantes de produtos com a mesma finalidade existentes no mercado. “A composição do Liso Perfeito traz ativos capazes de promover um efeito liso duradouro, que a longo prazo pode ser percebido até em dias que não se fizer o uso do produto. Um dos seus grandes diferenciais além de promover o crescimento, é que as cacheadas também podem utilizar o Liso Perfeito sem fazer a termo ativação, tendo como benefício maior definição e retenção dos cachos”, explica.

Website: http://www.luminushair.com.br