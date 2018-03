Livro “Modelando moda praia: técnica das três linhas” ensina método especial de modelagem

O autor do livro "Modelando moda praia: técnica das três linhas", Carlos Roberto Oliveira de Araújo, utilizou de sua experiência docente, quando observou as dificuldades dos iniciantes no processo de modelagem, para elaborar esta obra, na qual apresenta técnica simples para elaboração das peças mais requisitadas em beachwear nas praias brasileiras, sem ter que passar pelo processo de construção da base no bidimensional, tridimensional e de cálculos sofisticados.



Cabe destaque à escassez de obras no País sobre o tema abordado no livro, além da oportunidade do momento, em que houve um despertar internacional à moda praia, com forte reconhecimento internacional para a contribuição brasileira, especialmente carioca, no desenvolvimento de peças que tornam as mulheres mais atraentes



O tema do livro está concentrado em 32 capítulos, distribuídos ao longo de 139 páginas, sendo apresentado um breve histórico da moda praia carioca, tecidos apropriados para beachwear, dicas de como modelar a base do sutiã cortininha, cortinão e tomara que caia, bem como, dicas para modelar a base dos diversos modelos de tanga, maiô e sungão. Ao final, o autor oferece tabela de medidas para gradação dos modelos.



O livro está à venda nas principais livrarias do País e na loja da Editora na internet:

http://lojabarralivros.com/modelando-moda-praia.html' target='_blank' rel="nofollow">http://lojabarralivros.com/modelando-moda-praia.html



Para mais informações sobre o livro, acesse a página: http://www.barralivros.com/modelando_moda_praia.html' target='_blank' rel="nofollow">http://www.barralivros.com/modelando_moda_praia.html.



Website: http://www.barralivros.com