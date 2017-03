O livro "Visagismo acadêmico" é uma nova ferramenta de conhecimento para o Consultor Visagista

Com a constante preocupação com a aparência e com a diferença da imagem que se passa e a que se quer transmitir em diversos segmentos do cotidiano, o trabalho do Consultor Visagista se faz cada vez mais necessário, seja para se tratar de pessoas, produtos ou empresas, constata o professor de Visagismo acadêmico Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



A palavra Visagismo deriva do vocábulo francês visage, que significa rosto. Foi criada em 1937 para denominar o conceito idealizado por Fernand Aubry para atender a tendência da elite europeia do início do século XX, que desejava obter uma imagem personalizada de si mesma, que deveria refletir seus princípios e pensamentos.



O Visagismo é futuro do profissional da beleza, que se iniciou com a graduação, logo após veio a pós graduação e agora o MBA, se consolidando como profissão, pois a exigência do mercado de beleza no pós crise e também por parte das clientes, é que os profissionais cada vez se qualifiquem mais, transmitindo a elas segurança do que falam e nos procedimentos realizados.



Esses são alguns dos temas estudados no livro:



• O que é Visagismo?



• A história do Visagismo



• Pensadores



• As ferramentas do diagnóstico visagista



• Proporção áurea



• Fases etárias



• Personalidade, caráter e temperamento



• Partes do rosto



• Corrigindo lábios, testa, nariz e queixo

• Análise gestual



• Analisando a maneira de se pentear



• Tendência e moda



• A teoria das cores e a análise da coloração pessoal



• Ação e vocabulário de um visagista



• Como age e o que faz um bom líder: por Abílio Diniz



Esse livro retrata o futuro do mercado de beleza e as clientes que por conta da internet, possuem muito mais acesso à informação, exigindo cada vez mais profissionais altamente qualificados que possam se focar na cliente e não no serviço em si.



Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/