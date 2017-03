Livro "Visagismo na prática - um coaching para sua imagem pessoal"

Nos tempos atuais, as pessoas se deparam constantemente com um descontentamento com suas aparências, afirma o professor de Visagismo virtual Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



Pois dependendo do momento, precisamos transmitir uma ou outra imagem no nosso dia a dia, seja no trabalho, na vida pessoal, na vida amorosa.



Mas como devo montar o melhor look para elevar a autoestima?



Para auxiliar as pessoas a resolverem essa questão do descontentamento com a aparência, "Visagismo na prática – Um coaching para sua imagem pessoal", foi concebido.



É um livro de leitura rápida e coloquial, que possui como objetivo auxiliar a consumidora em seu dia a dia com suas dúvidas, para que ela possa montar o look perfeito, que revelará os resultados tão almejados na sua vida pessoal e profissional.



Esse livro irá também demonstrar como é o trabalho do Consultor visagista e como ele pode auxiliar você nessa e em muitas outras questões que interferem tanto na imagem quanto em seu emocional.



Com a harmonização da imagem que vai desde estilo, roupas, do perfume que mais harmoniza com você e com a situação diária que irá enfrentar, você ficará bem consigo mesma e com o espelho!



Um livro para te acompanhar em todos os momentos da sua vida, para que você transmita a imagem correta e não seja enganada nem passe algum tipo de constrangimento por não transmitir a imagem adequada nos locais e situações cotidianas.

