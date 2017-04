Locais para casar em Florianópolis, a Ilha da Magia

A capital catarinense esbanja charme e harmonia. São cenários exuberantes banhados pelo lindo mar e pela vegetação de Floripa.

Se você está à procura de locais para casar em Florianópolis, então lhe daremos dicas valiosas sobre as belezas da cidade.



Dicas de locais para casar em Florianópolis



A melhor maneira de escolher o local de seu casamento é definindo, antes, quanto você pretende investir em locação e decoração. Assim o fotógrafo de casamentos Guilherme Antunes sugere que com o orçamento definido, você poderá ir direto a lugares que estejam de acordo com o valor.



A segunda coisa a se fazer é definir o estilo de seu casamento . Se você quer algo na natureza, como praias e durante a tarde, se prefere um casamento clássico em uma grande igreja ou ainda algo de extremo luxo.



Para qualquer uma dessas opções, você terá boas escolhas de locais para casar em Florianópolis, pois a cidade possui diferentes possibilidades.

Acompanhe conosco uma lista dos 10 lugares mais bonitos para casar em Florianópolis, e veja se algum deles se encaixa em suas ideias.



• Praia do Rosa:

Localizado a cerca de 90 km de Florianópolis, a região tem recebido cada vez mais casais apaixonados interessados em oficializar a relação por lá.

A ideia é passar mais de um dia na região, alugando quartos para os convidados. Assim, todos poderão curtira a praia e o clima de tranquilidade do lugar muito depois da festa acabar.



• Hotéis Costa Norte:

Uma rede de hotéis localizada em diferentes pontos da ilha. Os hotéis realizam a organização e oferecem O espaço para a festa. A estrutura é incrível, e a organização é de primeira.



• Pousada dos sonhos:

A pousada, localizada em frente à praia do Jurerê, possui uma vista impressionante, e sairá belíssima em suas fotos.

A pousada tem um deck lindo de frente para o mar, aonde a cerimônia pode acontecer. É uma boa ideia realizar a tarde para que peguem o pôr do sol de frente para o mar durante o casamento.



• Terraço Cacupé:

Outro local de vista deslumbrante, que ao pôr do sol deixará os convidados de queixo caído. O lugar esbanja romantismo e tem uma vista panorâmica do mar e da serra.



• Maria do Mar Hotel:

Sua estrutura comporta casamentos de pequeno e grande porte, e tem sido um dos locais para casar em Florianópolis mais procurados.



• Engenho Eco Park:

Um hotel com toda a estrutura para receber seu casamento. O ambiente é amplo, o salão comporta cerca de 200 pessoas mas é possível ampliar a capacidade.

A vista é deslumbrante, com muita vegetação e contato com a natureza. Muitos casais, após a realização da cerimônia, acabam passando a lua de mel por ali mesmo, pois é de fato uma ideia muito convidativa.



• Majestic Palace Hotel:

Outro espetáculo visual que fará de seu casamento um momento mágico para todos os convidados e para o casal.

A visita panorâmica para o mar, o serviço de primeiríssima qualidade e o excelente atendimento fazem desse hotel a escolha perfeita para quem procura locais para casar em Florianópolis.



Os encantos da Ilha e o sabor do amor



Não é à toa que Florianópolis é a queridinha dos casais na preparação do matrimônio. A ilha é encantadora de fato, e pode ser palco dos momentos mais românticos de sua vida.



O fotógrafo sugere diversas as opções de locais para casar em Florianópolis, e acidade ainda fornece vida noturna agitada e população local extremamente receptiva.

Você pode cassar em um grande hotel, ou ainda optar por um casamento roots a beira mar, na areia, de sandália baixa e vestido solto.

Independente de seu estilo, com certeza Florianópolis se encaixará a suas vontades. A cidade tem total capacidade de ser o cenário dos sonhos para um belo casamento.



Pior isso brasileiros de todo país e estrangeiro de todos os lugares viajam em busca do casamento perfeito em na capital catarinense.

Indicamos que você pesquise sobre todas as opções de locais para casar em Florianópolis, e escolha aquele que mais encher o seu coração de certeza. Afinal, tudo tem que ser perfeito no seu grande dia.



Website: http://www.guilhermeantunes.com.br