Loiro platinado dá lugar aos tons marrons e mel

A vida corrida e agitada da mulher moderna mudou até mesmo a rotina dela com os cuidados com a beleza. Se antes ela passava horas cuidando do cabelo, hoje ela quer tratamentos rápidos, eficazes e que durem muito mais tempo. Por esse motivo, entre e sai estações e a técnica highlights é uma das mais procuradas no salão.



As highlights são mechas feitas com papel ou a mão livre nas pontas do cabelo, mais especificamente na parte da frente. O principal objetivo dessa técnica é destacar e iluminar a cor, dando um aspecto sempre novo aos reflexos velhos.



Por não partirem da raiz e por serem feitas em tons mais naturais, a manutenção das highlights é muito menor do que de outras técnicas como luzes e reflexos. Dependendo do crescimento do cabelo e do tratamento que ele recebe diariamente, é possível manter a cor bonita por até 6 meses.



A técnica permite utilizar mechas mais suaves, discretas e às vezes até invisíveis, que iluminam o tom natural do cabelo e aumentam o brilho. Agora se você gosta de uma mudança mais radical, aposte em mechas mais marcadas e com cores que destaquem do fundo do cabelo.



É possível fazer as highlights com qualquer cor diferente do seu cabelo, mas os tons que os cabeleireiros mais indicam são mel e marrons. Para quem não quer deixar o loiro de lado, basta escolher entre os tons de loiros mais dourados ou bege.



Os loiros platinado ou acinzentado, febre ano passado entre as mulheres, já não estão tão presentes na nova tendência, mas segundo a Hair Stylist Fernanda Freire, do Studio JK Hair, a moda é que precisa se adaptar a cliente e se ela gosta dos tons de loiros mais claros é totalmente possível fazer as highlights com ele.



"Sempre que me perguntam qual a técnica do momento, eu apresento as novidades, mas deixo claro que mais importante do que seguir tendências é gostar do resultado final e respeitar o perfil, o estilo e a personalidade de cada cliente. ", declara Fernanda.

A Hair Stylist Fernanda Freire é especialista em loiros e trabalha a frente da equipe do Studio JK Hair há 10 anos.



