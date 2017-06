Loja feminina oferece produtos Kérastase para todos os tipos de cabelos

Quando o assunto é tratamento dos cabelos, as mulheres precisam se preocupar em encontrar exatamente quais produtos correspondem ao seu tipo. Fios lisos, ondulados, cacheados ou crespos muitas vezes precisam de atenção diferenciada e é preciso se atentar em qual produto trará o resultado desejado.



É por este motivo que a Kérastase é uma marca requisitada, pois suas muitas soluções chegam a todos os tipos de cabelos, entregando o que as mulheres precisam, através de excelentes produtos. As soluções são direcionadas para todos os tipos de cabelo e apresentam fórmulas exclusivas para quem precisa recuperar ou manter a beleza dos fios.



Entre essa variedade de produtos, a Loja virtual Beleza de Mulher é uma opção que traz o grande catálogo da marca de forma prática e acessível. É possível encontrar facilmente a seção de produtos Kérastase e ainda encontrar quais são os principais lançamentos, os mais vendidos, como também pelo tamanho do produto o preço.



Alguns destaques da loja são:



Shampoo Kérastase Densifique Bain Densité 250ml – Indicado para cabelos em afinamento (cabelos ralos), este shampoo da linha Densifique tem como foco a melhora do crescimento dos fios através de um curto período. Criado para proporcionar mais corpo, vitalidade e nutrição, o shampoo já apresenta resultados visíveis nos primeiros dez dias de uso, encorpando a fibra; restabelece a massa capilar no primeiro mês e melhora o crescimento do cabelo em apenas três meses.



Máscara Kérastase Resistance Force Architecte 200ml – Voltada para as donas de cabelos extremamente danificados, essa máscara recupera a força, o brilho e a elasticidade dos fios graças a recursos exclusivos, como a tecnologia 3D (Complexe Ciment-Cylane3, combinando reparadores multicicatrizantes que reconstroem a fibra capilar).



Máscara Kérastase Resistance Masque Thérapiste 200ml – Outra opção de tratamento, mas desta vez para os cabelos danificados por uso constante de processos químicos (alisamento e coloração) ou danos mecânicos (secador e prancha). A máscara da linha Thérapiste regenera a fibra capilar devolvendo força e elasticidade aos fios. Para isso, o produto utiliza extrato de Flor da ressurreição para recuperar os danos, mais a combinação de seis aminoácidos (Arginina, Serina, Ácido Glutâmico, Glicina, Prolina, Tirosina), que são responsáveis pelo refortalecimento dos cabelos.



Sobre a Beleza de Mulher



Com mais de 10 anos de experiência no mercado varejista, a Beleza de Mulher é uma loja virtual voltada exclusivamente para a venda de produtos de beleza. Seu site trabalha com mais de 100 marcas, passando por nomes renomados como Kérastase, Lóreal Professional, Moroccanoil e Senscience.



A loja tem milhares de opções em diferentes segmentos, como produtos para tratamento do cabelo, para o corpo, perfumes e acessórios diversos. E para quem busca economia, a loja ainda possui a seção Outlet, com produtos em condições comerciais diferenciadas.



Sobre a loja



Fundada em 2005, a loja online www.belezademulher.com.br é o endereço certo para cuidar da sua beleza.



Hoje nossa loja está entre os principais varejistas do Brasil no segmento de beleza, um destino certo para quem busca produtos com as melhores tecnologias e das melhores marcas do mundo.



Milhares de produtos e mais de 100 marcas estão disponíveis em nossa loja. Nos orgulhamos muito dessa vasta gama de itens para cabelos, cuidados com a pele, unhas, perfumes, eletroportáteis e acessórios.



Tudo é selecionado por uma equipe especializada e atenta as novidades, tendências e principalmente a produtos que realmente vão superar as suas expetativas.



Nossa equipe recebe regularmente treinamento das marcas que trabalhamos para que possamos repassar aos nossos clientes informações precisas, verdadeiras e completas de todos os produtos. Marcas renomadas com Kerastase, Loreal Professional, Redken, Moroccanoil, Alfaparf, Schwarzkopf, Senscience e Joico são vendidas com exclusividade.



Fazemos tudo com carinho: desde o cuidado com as informações e imagens dos produtos para que você tenha o máximo de detalhes até o momento em que o pedido é entregue a você. Nos preocupamos com a qualidade dos produtos, com a embalagem, com a entrega e principalmente que você fique feliz com os produtos que comprou.



Tudo que fazemos é sempre pensando na total satisfação e felicidade das nossas clientes!



Equipe Beleza de Mulher



Endereço



Rua José de Alencar, 293 - Sala 92 - Campinas – SP CEP 13013-040

Website: http://www.belezademulher.com.br/