Loja de Joias em Prata aposta em Estilo e Música para sucesso

De acordo com a Ebit o E-commerce brasileiro deve faturar mais de R$53 Bilhões em 2018, marcando um aumento de 12% em relação a 2017. O Mercado de Moda e acessórios representa uma fatia considerável desse montante e movido por estes indicadores e uma vontade incrível de fazer "mais e melhor" que surgiu a Oh! Carol.



Desde a composição do Nome, partindo da icônica música de Neil Sedaka, até a estrutura do layout, tudo foi pensado para agradar aos mais exigentes consumidores.



"Eu nunca me encaixei em um determinado molde e em meio a um período de mudanças na minha vida pessoal e na carreira eu resolvi mudar de ares e de área também, investir na criatividade que me acompanha desde pequena e entrar mundo da arte e joalheria." - Conta Carolina Ozima, fundadora da Loja.



Formada em Designer de Joias pela Escola Panamericana de Arte, Carolina conseguiu juntar a paixão pelo design e o desejo de empreender através de sua própria criatividade e o estilo próprio.



O Site Oh! Carol conta com mais de 500 peças especialmente selecionadas pela própria Carolina que faz a curadoria entre categorias como Brincos em Prata 925, Colares, Pulseiras, Pingentes e Anéis. Até 2019 a loja já deverá contar com mais de 1.000 peças e com a coleção exclusiva da própria Designer Carolina que diz já estar trabalhando nas peças.



Os estilos Neo Vintage de Boho Chic são as apostas para o sucesso da loja que em poucos meses vem ganhando espaços entre os grandes varejistas do segmento. "Optamos por estilos de joias que fossem ao encontro da mulher moderna, mas sem perder o requinte e a sofisticação" - Complementa Carolina.



Ficou curioso para conhecer as peças? Acesse agora mesmo www.ohcarol.com.br e aproveite :)



Website: https://ohcarol.com.br/