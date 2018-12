Loja Mimi Veg oferece produtos veganos, orgânicos e naturais

A loja Mimi Veg® foi lançada após quase dois anos da idealização do portal vegano Mimi Veg®, que hoje soma mais de 12.000 acessos por mês. O e-commerce oferece produtos veganos, orgânicos e naturais.



Cada produto que os clientes encontram na loja foi criteriosamente selecionado. Todos eles são veganos, orgânicos e naturais, sem ingredientes de origem animal e livres de testes em animais.



E é justamente essa a missão da loja Mimi Veg®: levar para as pessoas opções de qualidade, sustentáveis e que não agridem o meio ambiente. E, claro, sem crueldade nem exploração animal.



Os ingredientes naturais oferecidos nos produtos da loja, por exemplo, evitam o surgimento de alergias e o envio de substâncias nocivas para o organismo humano. Além disso, os animais são poupados de testes terríveis e a maioria das embalagens são feitas para poluir o mínimo possível o meio ambiente.



A loja trabalha, a cada dia, para trazer mais opções, ampliar as ofertas e mostrar que é possível fazer escolhas éticas, sustentáveis e saudáveis. E, ainda, contribuir com o respeito e a preservação da vida dos animais e planeta.



História do portal e loja Mimi Veg®



"Mimi" era o apelido carinhoso da falecida avó de Patrícia Arantes, idealizadora e criadora da marca Mimi Veg®.



Emília, carinhosamente chamada de Mimi, aprendeu desde criança, como muitos de nós, que animais eram apenas "alimento". Mas, como Patrícia, que foi criada por ela, levava para casa todos os animais abandonados que encontrava na rua, Mimi passou a vê-los de outra forma. Com o tempo, foi mudando sua relação com eles.



Mimi ficou muito doente, faleceu precocemente e Patrícia não teve tempo de mostrar a ela a vida que passou a conhecer já adulta. Vida na qual é possível ter saúde retirando os animais do prato e de todos os itens possíveis, fazer substituições muito saudáveis, ecológicas, sem causar dor e sofrimento a nenhum ser senciente, e ajudar a manter e preservar a própria saúde e os recursos do planeta.



Em homenagem a Mimi, a tantas pessoas que em algum momento de suas vidas foram tocadas pela compaixão, aos animais tão sofridos e explorados pela indústria e à destruição que está ocorrendo na saúde das pessoas e do planeta, nasceu a marca Mimi Veg® - Informação e compaixão por um mundo melhor.



A loja Mimi Veg® surgiu quase dois anos depois do portal vegano Mimi Veg® ter ido ao ar. Ambos foram idealizados por Patrícia Arantes, em parceria com seu companheiro de jornada, vegano e sócio Almir Rizzatto, a quem agradece imensamente pelo apoio de sempre.



Vegana, Patrícia tinha o sonho de levar ao mundo informação e compaixão, baseando-se em três pilares: animais, pessoas e planeta. Desta forma, o portal Mimi Veg® traz dicas de alimentação, receitas, produtos, artigos, notícias, entrevistas, seção dedicada a animais resgatados e muito mais.



Além disso, ao desenvolver alergia a alguns produtos compostos por ingredientes nocivos a sua saúde, Patrícia passou a adquirir opções orgânicas e naturais, as quais são disponibilizadas na loja. O objetivo do e-commerce é oferecer às pessoas produtos baseados na filosofia de vida vegana, livres de substâncias nocivas e repletos de amor aos seres vivos.



Na loja Mimi Veg, tudo é direcionado para o bem da vida de TODOS, pois um não existe e não pode ser feliz sem o outro.



Vamos juntos?



Loja Mimi Veg - Por um mundo melhor para todos!



Serviço:



O que: Loja Mimi Veg® - Ecommerce de produtos veganos, orgânicos e naturais

Site: http://www.mimiveg.com.br/loja

Email: loja@mimiveg.com.br

WhatsApp: (11) 99606-0019

Facebook: https://www.facebook.com/LojaMimiVeg/

Instagram: https://www.instagram.com/LojaMimiVeg/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQ-DpwDcaV2RZwm_rzYmJcw

Portal: www.mimiveg.com.br



Website: https://loja.mimiveg.com.br/