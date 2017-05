Loja online traz corselete e body pela metade do preço

A loja virtual Art Renda, marca fabricante de moda feminina, está com promoção em alguns produtos da sua linha de moda íntima: são os bodies (do inglês, body) e corseletes, uma das maiores tendências da última temporada e que se tornou febre entre celebridades e estrelas no mundo todo, sendo usado tanto dentro de casa, como um item de moda íntima, como também parte do look, por ter sido adotado recentemente como um interessante recurso de moda outwear.



Na seleção de peças da loja, tanto o body, quanto o corselete, pode ser encontrado com descontos interessantes de até 50% do valor. Isso significa que é possível encontrar produtos que estejam na faixa de até módicos 50 reais. A variação de modelos e valores ficam por conta de produtos até 100, 200 e 500 reais.



Seguindo as principais tendências da moda e do mercado, os modelos disponíveis também contam com as cores em alta no momento, como o preto, o azul, o marinho e o rosa, todas elas sempre muito bem utilizadas na temporada outono-inverno. A estação, no entanto, também está sendo marcada pela composição do visual com estampas e texturas diversas, facilmente encontradas em alguns modelos como o body jeans bordado, ou o body outwear de satin.



Sobre o body



O body é uma peça que tem desenho parecido com o maiô (também muito confundido com este), porém, em suas particularidades estão o fechamento, que fica escondido por ser feito na parte inferior (assim como um body de bebê) e, principalmente, pelo seu aspecto e finalidade. A confecção do body é feita para ser mais sensual e atraente, com materiais, formas e desenhos que ressaltam o charme feminino, como rendas, transparências e texturas.



Diferente disso, o maiô é um traje de banho, confeccionado para ser utilizado como tal e tendo como benefício, principalmente, a secagem rápida e o desenho próprio para tais atividades.



A promoção de modelos de body e corseletes comercializados pela Art Renda não possui uma data de término, porém, com o valor dos descontos aplicados, as interessadas devem se apressar para garantir a compra.



Sobre a loja



Criada em 1988 a ART.RENDA veio com um conceito de uma lingerie para o encantamento. Com muita ousadia e criatividade, a marca conquistou o público de imediato, graças a lingeries de qualidade superior e estilo inovador.

Para isso, a ART.RENDA sempre procurou se diferenciar em todo o processo de produção, desde a escolha dos tecidos e a combinação de cores até a exclusividade das rendas e aplicações. Todo cuidado também é despendido para que as lingeries tenham acabamentos e detalhes perfeitos, que as deixam carregadas de encanto e sofisticação.

A partir da proposta de tornar a mulher bela em qualquer ocasião, a ART.RENDA diversificou sua linha de produtos, e em 2006 suas coleções passaram a integrar a Linha SleepWear, com belas camisolas, pijamas, robes e baby-dolls. Outra novidade foi a Linha CLEAN, lingeries pensada para garantir conforto e bem-estar no dia a dia.

Também inovamos com a Linha MATERNITY, com produtos especiais para o período de gestação, camisola para maternidade, pijamas entres outros, além da linha FAMILY que são combinações de pijamas para as mamães, papais e filhos.

Prezando sempre pelo conforto, beleza e encantamento, a ART.RENDA traduz desejos em produtos originais, exclusivamente criados para viver intensamente todos os momentos e etapas mais incríveis da vida de uma mulher.

Hoje temos várias lojas próprias e distribuímos para vários pontos de venda no BRASIL e exterior.



Endereço



Av Universitária, 684 Goiânia - GO CEP: 74605-220

Website: http://artrenda.com.br/