Nova loja virtual para público infantil explora paixão por personagens

A Vest Magia, novo e-commerce especializado na venda de roupas e acessórios infantis, chegou à internet no último dia 05 de Maio de 2017 com o objetivo de atender o público mirim cada vez mais exigente e antenado.



Nascida do sonho de renovação profissional de suas sócias-proprietárias, a Vest Magia explora a paixão das crianças por personagens de desenhos e marcas conceituadas como Disney.



Os queridinhos do momento, como Frozen, Vingadores, Batman, Barbie, Hot Wheels e muitos outros, podem ser encontrados na loja online em forma de camisetas, blusões, fantasias, toalhas, roupões e acessórios.



"Nosso objetivo não é apenas vender roupas, desejamos vender sonhos, magia, diversão e muita brincadeira, visando sempre a segurança, qualidade e conforto das crianças.

Estamos sempre à procura de novidades e tendências no universo infantil, e através de nossos parceiros buscamos oferecer uma gama diversificada de produtos com qualidade e bom gosto", explica a sócia-proprietária Juliana Carnevalli.



Todos os produtos disponíveis na Vest Magia são originais e licenciados pelas marcas. A entrega é feita para todo Brasil.



www.vestmagia.com.br





