Lola Cosmetics prepara loja conceito no Rio de Janeiro

A Lola Cosmetics, um dos grandes destaques atuais no mercado de cosméticos no Brasil, está prestes a lançar sua primeira loja física, exclusiva dos produtos da marca, que será localizada no Barra Shopping, na cidade do Rio de Janeiro. Programado para este mês de maio, a loja terá disponível todos os famosos produtos da marca, como cremes alisantes, cremes de pentear e entre outros.



Atualmente, a marca conta com 80 produtos em seu catálogo, que estarão presentes na loja, que promete levar para o ambiente físico toda a sua tratativa e aproximação com suas clientes, que envolve jovialidade e modernidade tanto em seus produtos (com nomes como Tarja Preta e Morte Súbita), quanto em sua linha de comunicação, usando frases divertidas como "Abaixo a ditadura dos lisos" e "Toda mulher merece um", referindo-se aos volumes de cabelo.



Sobre a Lola Cosméticos



Com uma linguagem única e excelente relacionado com seus clientes, a Lola Cosmetics é uma empresa jovem, com pouco mais de dois anos de atuação e com uma significante participação no mercado, presente em mais de 2 mil pontos de vendas nos diferentes estados do país. O começo da Lola Cosmetics, no entanto, surgiu com uma empresa do Grupo Farmativa, uma indústria responsável por terceirização a fabricação de cosméticos para outras marcas, tanto nacionais, quanto internacionais.



Neste cenário, os três sócios, Dione Vasconcellos, Jaqueline Vasconcellos e Milton Taguchi, utilizaram suas experiências na área para apresentar um produto totalmente diferenciado, com uma identidade única no mercado nacional, com linguagem próxima de seus clientes e sempre com uma abordagem agradável.



