Quatro looks para arrasar no final de semana

Procurando inspiração de looks para o final de semana? Na hora de montar as produções para arrasar no final de semana sempre bate aquela dúvida, não é mesmo?



Para montar os looks para o final de semana, é preciso pensar em cada ocasião que o mesmo te proporcionará. Desde o happy hour com os amigos na sexta à noite, ao passeio no shopping nos sábados à tarde até o look da merecida balada do sábado à noite.



Vamos mostrar ideias e inspirações para você acertar em cada produção do seu final de semana e arrasar.



1. Montando o look para o happy hour



Na hora de pensar no look da sexta-feira, é preciso lembrar que ele precisa ser versátil. Muitas vezes o happy hour rola logo após o expediente e ,por isso, aquele look do escritório tem que se transformar em um look para curtir o bar com os amigos. A dica de hoje é usar um look de cores neutras; a melhor opção fica a cargo dos icônicos pretinhos básicos. Uma blusinha mais aberta com uma saia plus size.



Para dar o ar mais formal, aposte em um blazer plus size de cor viva. O blazer deixa o look perfeito tanto para usar no escritório quanto pra te acompanhar no happy hour. Nos pés, a ideia é usar algo mais sofisticado para curtir o bar com muito mais glamour; apostar em uma botinha de salto também é uma ótima opção para deixar o visual mais casual e despojado.



2. Montando o look cinema



Sábado de tarde é perfeito para curtir uma sessão de cinema. E, por isso, é preciso pensar em um look certo para a ocasião. Aposte em um look casual e confortável. A ideia é usar peças que te deixem confortável para se esparramar na cadeira do cinema.



A combinação perfeita fica a cargo de uma boa t-shirt plus size de estampa divertida e um shortinho confortável que case com a peça. Se jogue nos shorts jeans ou nas sainhas mais divertidas e monte a produção perfeita para o cinema.



3. Montando o look da balada



Falou em look de balada logo pensamos em muito brilho, pretinho básico e uma make marcante. A nossa dica é apostar na mistura de peças mais glams com peças mais neutras — para não ficar tão over. Arrisque em uma saia metalizada plus size com um pretinho básico e fique linda para arrasar na pista de dança. Outra boa opção para se jogar na boate, é aquele vestidinho que valoriza sua silhueta — fazendo você se sentir ainda mais sensual e feminina. O importante é sempre usar o bom senso.



Dependendo do ambiente da balada, vale a pena prezar pelo conforto nos pés; se jogue nas sapatilhas ou no tênis branco — que é o queridinho dos últimos tempos.

Mas, se você gosta de uma superprodução, não tenha medo de apostar em sandálias de salto alto.



A dica mais valiosa que você pode anotar na hora de pensar na roupa para a balada è: escolha sempre aquela roupa que você se sinta bem e autoconfiante.



4. Montando o look para usar ao ar livre



Domingo a tarde combina com passeio mais leve — para se recuperar e renovar as energias para começar uma nova semana. Então, nossa inspiração de look é para dar aquela caminhada no parque ou aquele almoço ao ar livre — sem nunca deixar o estilo de lado.



Na hora de pensar na blusinha do look, opte por cores claras — que vão te deixar mais fresquinha e o seu visual mais leve. Uma ótima opção para compor o look — te deixando casual e confortável — é apostar nos shorts jeans plus size . Que, além de valorizar as pernas, é uma peça super coringa que combina com quase todas as peças do seu guarda-roupa. Como os looks para essa ocasião são mais básicos, investir em acessórios é uma ótima opção para transmitir um ar mais descontraído.



