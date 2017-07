L’Oréal se junta à YouCam Makeup, Perfect Corp’s App de maquiagem virtual

A L'Oréal e a Perfect Corp. anunciam uma parceria global que integra coleções de maquiagem das marcas L'Oréal em todo o mundo noYouCam Makeup, o premiado aplicativo de beleza de realidade aumentada (RA). Esta colaboração oferece a centenas de milhões de amantes de beleza a oportunidade de, virtualmente, experimentar coleções de maquiagem das marcas L'Oréal, conhecer os produtos e comprar via aplicativo ou instore. Alavancando o aplicativo no espaço da L'Oréal ou em lojas livres, a parceria também oferece formas únicas e inovadoras de criar experiências online e offline aos seus usuários.

"A parceria da Perfect Corp. E da L'Oréal acelera a construção de serviços de omnichannel para melhorar a experiência do consumidor em todos os detalhes. Maquiagem virtual, o livestreaming, realidade aumentada e compra virtual são características importantes em uma viagem de beleza moderna que se mistura em procedimentos online e offline. Esses serviços deliciam nossos consumidores e aumentam as taxas de conversão para nossas marcas ", diz Lubomira Rochet, Diretora Digital de L'Oréal.

"Estamos muito satisfeitos com a parceria entre a o líder da indústria de beleza que é a L'Oréal, para oferecer uma experiência perfeita que traz produtos de marca à vida através da tecnologia AR", diz Alice Chang, CEO da Perfect Corp. "Esta parceria permite que fãs de beleza ao redor do mundo experimentem produtos da L'Oréal como nunca antes e representa um marco significativo que transforma a maneira como os consumidores descobrem e experimentam a beleza".

Esta parceria começou com a L'Oréal Paris e Yves Saint Laurent no Japão. A primeira fase começou no Festival de Cinema de Cannes deste ano, onde o YouCam Makeup e L'Oréal Paris mostraram 64 looks de beleza virtual para os fãs dos EUA, Índia, México e Rússia para que eles pudessem experimentar virtualmente o aplicativo. Cada look incorporou uma coleção de produtos L'Oréal Paris que os usuários pudessem experimentar e comprar através do aplicativo, oferecendo uma experiência única de beleza no tapete vermelho usando a mais recente tecnologia AR.

Sobre a L'Oréal

L'Oréal se dedica à beleza há mais de 100 anos. Com o seu portfólio internacional exclusivo de 34 marcas diversas e complementares, o grupo gerou vendas no valor de 25,8 bilhões de euros em 2016 e emprega 89.300 pessoas em todo o mundo. Como a empresa de beleza líder do mundo, a L'Oréal está presente em todas as redes de distribuição: mercado de massa, lojas de departamentos, farmácias, salões de beleza, varejo de viagens, varejo de marca e comércio eletrônico. Pesquisa e inovação, e uma equipe dedicada à pesquisa de 3.870 pessoas, estão no centro da estratégia da L'Oréal, trabalhando para atender as aspirações de beleza em todo o mundo. O compromisso de sustentabilidade da L'Oréal para 2020 "Compartilhar beleza com todos" estabelece ambiciosos objetivos de desenvolvimento sustentável em toda a cadeia de valor do Grupo. www.loreal.com

Sobre a Perfect Corp.

Com mais de 450 milhões de downloads no mundo, a Perfect Corp. dedica-se a transformar a forma como os consumidores, criadores de conteúdo e marcas de beleza interagem em conjunto. Nossa experiente equipe de engenheiros e aficionados a beleza estão derrubando as fronteiras da tecnologia para criar a plataforma de beleza do futuro - um ambiente fluido onde os usuários se expressam, aprendem o conteúdo mais recente sobre moda e beleza e desfrutam do acesso instantâneo aos produtos de suas marcas favoritas .Mais informações sobre Perfect Corp. podem ser encontradas em perfectcorp.com

"Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de ações da L'Oréal. Se você deseja obter informações mais abrangentes sobre a L'Oréal, consulte os documentos públicos registrados na França junto à Autorité des Marchés Financiers, também disponível em inglês no nosso site www.loreal-finance.com.

Este comunicado de imprensa pode conter algumas declarações prospectivas. Embora a Companhia considere que essas declarações são baseadas em hipóteses razoáveis na data de publicação deste lançamento, elas são, por sua natureza, sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente daqueles indicados ou projetados nessas declarações ".

