Luminus Hair apresenta nova fórmula com Phitonitina e cápsulas aromatizadas

A Luminus inova mais uma vez no segmento de nutricosméticos capilares e apresenta duas novidades ao mercado: o uso do exclusivo composto de ativos Phitonitina e o novo aroma de morango.

A Phitonitina, desenvolvida para agregar benefícios à fórmula das cápsulas Luminus Hair, é rica em proteínas, e, possui todos os aminoácidos essenciais indispensáveis para manutenção da saúde capilar, bem como, vitaminas, minerais e enzimas que, juntos, possuem ação antioxidante, prevenindo o envelhecimento precoce, a quebra e a queda dos fios.

Sua ação direta nos vasos sanguíneos, estimula a circulação no couro cabeludo, reduzindo a permeabilidade capilar através do fortalecimento das fibras de colágeno, melhorando a textura, a força e a elasticidade dos cabelos, agindo de dentro para fora.

Os componentes da Phitonitina estimulam a formação de queratina, beneficiando também, a saúde da pele e das unhas, que crescem mais resistentes e se quebram menos.

De acordo com a farmacêutica da Luminus, Ana Paula Pescheira Lemos, a Phitonitina foi desenvolvida para trazer ao mercado um suplemento para os cabelos que não contivesse somente vitaminas e minerais. “A Phitonitina é uma fonte de aminoácidos e fitoterápicos que potencializa a ação das vitaminas e minerais relacionados à saúde capilar. Essa é uma exclusividade Luminus Hair, o que torna o suplemento muito mais eficaz, resultando em cabelos mais resistentes e com redução da queda. A potente ação antioxidante da Phitonitina, também retarda o envelhecimento precoce dos fios de forma inédita nos produtos do segmento”, explica.

Aroma

Atendendo aos pedidos dos consumidores, as cápsulas de Luminus Hair passam a ser comercializadas com um delicioso aroma de morango, pensado para agradar o olfato de quem ingere o complexo vitamínico diariamente, tornando o tratamento mais agradável.

O sócio e CEO da empresa, William Marianno Jr., destaca que a Phitonitina e o aroma de morango agregam valor aos nutricosméticos Luminus, e vão ao encontro dos desejos de suas clientes. “A formulação exclusiva da Phitonitina e a inserção do aroma de morango, são resultado de investimentos em pesquisas sobre os melhores componentes que promovem o crescimento e a nutrição capilar de dentro para fora, e como somos próximos de nossos consumidores, para atender às expectativas de nossas clientes, que já satisfeitas com os resultados das cápsulas Luminus Hair, sempre esperam resultados cada vez mais positivos”, afirma.

Website: http://www.luminushair.com.br