Lutestil aposta nas tendências apresentadas na São Paulo Fashion Week

Durante cinco dias de São Paulo Fashion Week, foram apresentadas as coleções e tendências para o inverno. Um dos destaques foram os tons terrosos, que vieram com tudo, além do vermelho em variações quentes e fechadas. O amarelo, roxo puro e o índigo em composições entre peças pesadas e meia estação.



Para a moda íntima feminina, as cores também são destaque: o magenta, azul índigo, os tons de laranja e amarelo são os que predominarão. Júnior Zampol, diretor do Grupo Lutestil, fabricante da marca LUT, conta que a empresa seguirá as tendências e fará modelos inspirados na São Paulo Fashion Week.



"Nós procuramos sempre seguir todas as tendências que são lançadas no mercado, pois são seguidas pelas mulheres. Para 2017, estamos trabalhando nos tons vivos, como vermelho e laranja, que explodiram nas passarelas. Temos certeza que serão peças queridinhas do público consumidor", explica.



O diretor ainda ressalta que o "body" e o "strappy bra" são duas peças que se mantém nesta estação.



"O body continua em alta. Dependendo do modelo, ele pode ser usado por baixo da famosa terceira peça (blazer, casaco, colete) imprimindo modernidade ao look. Já o strappy bra é uma peça charmosa, que cria uma bossa no visual por causa das tiras à mostra. São duas apostas maravilhosas que toda mulher pode fazer."



