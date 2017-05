Dia das Mães: presenteie sua mãe com um almoço saudável e de dar água na boca

Neste Domingo, dia 14 de maio, é comemorado o Dia das Mães, uma data mais do que especial para uma das pessoas mais importantes de nossas vidas. E se o presente a ela viesse por um almoço? Sem dúvida – para muitas mães – ver seus filhos na cozinha não é a situação mais esperada e, por isso mesmo a surpresa pode tornar este momento ainda melhor.



Pensando em ajudar filhos a fazerem bonito nesta data, o Chef Rodrigo Boschi, cofundador da produtora artesanal de caldos Caldo Natural (www.caldonatural.com.br) sugere duas receitas muito saborosas, práticas e saudáveis com caldo por ser um ingrediente natural, sem conservantes, base de qualquer cozinha e a opção ideal para substituir os caldos em cubinhos industrializados, recheados de substâncias nocivas e artificiais.



Confira abaixo!



Cuscuz Vegetariano



Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 15 min



Essa é uma daquelas receitas que você faz em questão de minutos. Prática e simples, agrada pessoas de todas as idades. É uma versão vegetariana, mas pode ser usada para acompanhar carne, saladas, legumes cozidos, peixes ou frutos do mar. O Cuscuz é um prato barato que rende diversas porções, pode ser servido em dias quentes ou frios.



INGREDIENTES

• 1 colher de sopa de manteiga

• 2 xícaras de cuscuz

• 2 sachês de 200ml de caldo de legumes Caldo Natural

• 1 cebola roxa picada

• 1 cenoura picada

• 1 abobrinha picada

• Sal à gosto

• Salsinha para decorar



MODO DE PREPARO

1 - Refogue a cebola na manteiga até murchar.



2 - Acrescente a cenoura e a abobrinha.



3 - Inclua os sachês de Caldo Natural de legumes.



4 - Aguarde até derreter por completo e acrescente sal à gosto.

5 - Em um refratário, insira o cuscuz e adicione o caldo quente com os legumes.



6 - Misture, tampe e reserve por 5 minutos.



7 - Mexa o cuscuz com o grafo para soltar e decore com salsinha.



#DicadoChef: Corte os legumes no estilo brunoise e faça desse acompanhamento o personagem principal em sua mesa.



Risoto de Camarão



Rendimento: 2 porções

Tempo de preparo: 20 minutos



Nessa receita o clássico Risoto de Camarão ganha o frescor cítrico da laranja e a suave ardência do gengibre. O alho poró acrescenta sabor e textura e torna esse prato ainda mais especial.



INGREDIENTES



• 1 colher de sopa de azeite

• 2 colheres de sopa de gengibre picado

• 400 gramas de camarão limpos

• 4 colheres de sopa de manteiga

• 1/2 xícara de chá de cebola picada

• 1/2 xícara de chá de alho poró fatiado

• 2 xícaras de chá de arroz arbóreo

• 1/2 xícara de chá de vinho branco seco

• 1/2 xícara de chá de suco de laranja

• 2 sachês de 200ml de caldo de camarão Caldo Natural (diluídos em 600ml de água)

• Raspas de laranja

• Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino à gosto



MODO DE PREPARO

1 - Refogue o gengibre no azeite por 2 minutos.



2 – Acrescente os camarões e refogue até ficarem rosados, reserve em um prato.



3 – Aqueça o Caldo Natural de camarão em uma leiteira com 600ml de água. Quando ferver, abaixe o fogo.



4 – Enquanto isso, refogue a cebola e o alho poró em 2 colheres de manteiga até murchar.



5 – Adicione o arroz, aumente o fogo e refogue por 2 minutos mexendo bem.



6 – Inclua o vinho e misture bem até evaporar.



7 – Acrescente o suco de laranja e misture bem.



8- Despeje então o Caldo Natural reservado em doses e mexa sem parar.



9- Quando estiver quase pronto, adicione o camarão refogado e as raspas de laranja. Desligue o fogo, acrescente o restante da manteiga e misture bem.



10- Decore com salsinha picada e sirva quente.



#DicadoChef: Para acertar no ponto do risoto, fique de olho nele. Com o cozimento, a parte externa do grão fica mais transparente e o miolo esbranquiçado. Para atingir o ponto, o grão deve estar totalmente cozido, macio sem nenhum ponto esbranquiçado no meio.



Sobre a Caldo Natural

Fundada em setembro de 2015 pelos chefs de cozinha e empreendedores Rodrigo Boschi e Karina Zoca, a Caldo Natural tem o objetivo de resgatar o prazer de comer aliando sabor e qualidade sem perder a praticidade na cozinha. Com as opções Carne, Galinha, Frango e os lançamentos Peixe e Camarão, a Caldo Natural propõe o lema "coma comida boa de verdade", com nutrientes valiosos dificilmente encontrados na alimentação diária dos brasileiros. Nutrientes como colágeno (prolina, hidroxiprolina, glicina), glucosamina, condroitina, fósforo, cálcio, magnésio além de muitos outros de fácil absorção.











Website: http://www.caldonatural.com.br