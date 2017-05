Dia das mães: sugestões para a mulher mais especial da sua vida

O dia da mulher mais importante da sua vida está chegando, mas a inspiração ainda não apareceu? Sem problemas! A Mondial listou alguns produtos que farão a alegria das mães de todos os estilos.



Sua mãe trabalha, cuida da família e ainda encontra tempo para cuidar de si? Então o presente ideal são produtos práticos que deixam os cabelos lindos em poucos minutos. Como a Escova Secadora, lançamento que reúne dois produtos em um só: secador e escova, e pode ser utilizada em diferentes tipos de cabelos, de lisos a cacheados.



Já para as mães chefs, que amam cozinhar, ótimas opções são os produtos da linha de portáteis, que reúnem design arrojado e recursos inovadores, deixando a cozinha moderna, bem equipada e tornando o preparo dos alimentos mais prático, fácil e prazeroso. Como exemplo a Air Fryer Premium, que prepara pratos mais saudáveis e saborosos, ideal para aquelas que adoram testar novas receitas e cuidar da saúde de todos.



Confira as dicas para acertar na escolha do presente e retribuir o carinho da sua mãe:



Escova Secadora ES-01

Preço sugerido: R$ 169,90

http://www.mondialine.com.br/cuidados-pessoais/cp-domestico/feminino/p/es-01-escova-secadora



• Gerador de Ions

• 3 opções de temperatura

• Cabo giratório 360°

• Cerdas flexíveis



Modelador de Cachos Spiral Duo EM-09

Preço sugerido: R$ 109,90

http://www.mondialine.com.br/cuidados-pessoais/cp-domestico/feminino/p/em-09-modelador-de-cachos



• Revestimento cerâmico

• Direcionador de mechas em formato espiral

• Tubo modelador com duas opções de diâmetro (19mm ou 32mm)

• Cabo giratório

• Bivolt automático

• Presilha para prender a ponta da mecha



Escova Rotativa Ceramic Ion 1200W ER-05

Preço sugerido: R$ 219,00

http://www.mondialine.com.br/cuidados-pessoais/cp-domestico/escova-rotativa/p/er-05-escova-rotativa753



• Revestimento cerâmico

• Acessórios: pente alisador com dentes revestidos de cerâmica, difusor de ar, escova modeladora de cachos, bocal direcionador e capa protetora

• Cabo giratório 360°

• Usina geradora de íons

• 2 ajustes de temperatura

• Ar frio

• Duplo sentido de rotação



Escova Alisadora Magic Brush EA-01

Preço sugerido: R$199,90

http://www.mondialine.com.br/cuidados-pessoais/cp-domestico/feminino/p/ea-01-escova-alisadora



• Base de cerâmica com Tourmaline

• Controle de Temperatura: 80°C à 230°C

• Emissão de íons que eliminam o frizz e a estática

• Cabo giratório 360°



Panela Elétrica Redonda RED PE-28

Preço sugerido: R$ 159,90

http://www.mondialine.com.br/portateis/cozinha/panela-eletrica/p/panela-eletrica-redonda



• Lâmpada Piloto

• Tampa de vidro com vávula para sair vapor

• Alças Cool Touch



Pratic Shake Personal Blender DG-01

Preço sugerido: R$ 179,90

http://www.mondialine.com.br/portateis/cozinha/liquidificador/p/personal-blender-mini-liquidificador-portatil



• Prepara diversas opções deliciosas: shakes, sucos, vitaminas, coquetéis e muito mais

• Permite preparar a bebida e levar no mesmo copo

• Lâminas de Aço INOX

• Copo altamente resistentes



Panela Eletrônica de Pressão 5l PE-12 Pratic Cook Premium

Preço sugerido: R$ 359,90



• Novo Design, mais moderno em vermelho e aço Inox

• Capacidade de 5L

• Função Timer

• 6 funções de pratos programáveis

• 2 Válvulas de segurança: Controla a pressão interna

• Display Digital

• Prepara feijão, carnes, sopas, frango e muito mais



Liquidificador L-1000 R

Preço sugerido: R$ 179,90

http://www.mondialine.com.br/portateis/cozinha/liquidificador/p/l-1000-r-liquidificador



• Copo tamanho família 3,0L (com novo sistema de encaixe, mais praticidade)

• 12 velocidades + pulsar/ autolimpeza/ gelo

• Função filtro (sai suco ou molho filtrado)

• 1000W (mais forte e mais potente)

• Tampa com copo dosador (facilita o acréscimo de ingredientes durante o preparo)

• Guarda-fio (permite ajustar o comprimento do cabo e facilita na hora de guardar o produto)

Faca em aço inox serrilhada (muito mais prática e eficiente, tritura e mistura com perfeição)



Grill e Sanduicheira INOX RED S-12

Preço sugerido: R$ 79,90

• Vermelho com aço INOX escovado

• Trava de fechamento e alça fria

• Guarda-fio

• Lâmpada Piloto



Power Mixer RED Premium M-10

Preço sugerido: R$ 189,90

http://www.mondialine.com.br/portateis/cozinha/linha-red/p/m-10-mixer



• Potência de 500W

• Função turbo

• Corpo desmontável em aço Inox

• Porta-acessórios

• Lâmina de multipla ação, que corta na horizontal e vertical

• 2 em 1: mixer e processador

• Corpo anatômico desmontável

• Processador com base antideslizante



Sobre a Mondial: Instalada no Brasil há 17 anos, a Mondial é líder em vários segmentos de eletroportáteis – como ventilação, air fryers, liquidificadores, espremedores de frutas, sanduicheiras, churrasqueiras elétricas, panelas de arroz e extrator de sucos. A empresa possui duas unidades de produção, uma em Conceição do Jacuípe (BA) com 91.000 m² de área construída e outra em Manaus (AM) com 4.000 m² de área construída, e emprega 3 mil funcionários diretos e mais 9 mil indiretos. O SAC da Mondial (0800 55 03 93) possui um completo atendimento pós-vendas, via telefone, e-mail, chat e URA (Unidade de Resposta Audível) – serviço automático que permite sanar dúvidas e obter informações diretamente pelo sistema. Há ainda uma completa infraestrutura com mais de 1.000 postos de assistência técnica autorizados, distribuídos estrategicamente em todo o território nacional.



Mais informações: http://www.mondialine.com.br/



SAC: 0800 55 03 93



Website: http://www.mondialine.com.br/home