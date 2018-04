No Dia das Mães surpreenda presenteando com aulas práticas de tango dadas por celebridades do mundo da dança

Já foram roupas, perfumes, sapatos, flores, maquiagens, bolsas, itens eletrônicos entre outros tantos presentes no Dia das Mães que parece ser uma tarefa árdua para os filhos não se repetirem na hora de homenagear quem lhes deu a vida e ama incondicionalmente. Na verdade, nesse ano, há sim uma excelente maneira de agradar em cheio e sair do lugar comum sem que isso estoure o orçamento. A opção é dar uma (ou várias) aulas de tango com renomados professores do Brasil e de outras partes do mundo. Isso porque acontece de 9 a 13 de maio o São Paulo Tango Festival, no Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo.



Com programação inédita, o evento, o maior do Brasil, oferecerá aulas práticas para todos os níveis, iniciante, intermediário e avançado. Estão também à disposição ingressos para bailes e espetáculo teatral (as atrações podem ser adquiridas avulsas ou pacote completo). O presente proporciona, além de diversão, uma excelente fonte de saúde já que o Tango ajuda na concentração, combate o estrese, revigora as energias e diminui a ansiedade. "Os movimentos trabalham o corpo de forma espiral, induzindo um alongamento que dá mais espaço às articulações. Iniciam-se na região dos ombros, passam pela bacia e chegam aos pés, percorrendo todo o eixo vertical. Com isso, auxilia a postura e tonificação dos músculos, ajudando também no desenvolvimento do sistema circulatório e cardiovascular", explica Vagner Ferreira, bailarino, diretor artístico e organizador do festival. Para Ferreira, o Tango "proporciona a desinibição, a autoconfiança, a estabilidade, enfim é uma das danças que mais propicia o entendimento corporal", pontua.



Benefícios gerais da dança

Perda de peso - gasto de até 700 kcal/hora.

Redução de stress - diminui a tensão acumulada e relaxa a musculatura.

Melhora a autoestima - aumenta a confiança com a mudança no corpo.

Faz bem ao coração - a frequência cardíaca é equivalente a uma aula aeróbica. Também melhora a capacidade respiratória.

Combate a depressão - liga o corpo, a mente e o espírito, traz paz interior.

Pode ser praticada em qualquer idade - desde que tenha acompanhamento de profissional capacitado.

Ajuda a socializar - promove a socialização e a criação de novas amizades.



Serviço - São Paulo Tango Festival

Hotel Tivoli Mofarej - SP e Teatro Gazeta

Data: de 9 a 13 de maio de 2018



Horário das aulas: das 11h às 19h30 (de 10 a 13/5)

Horário dos bailes (milongas): a partir das 22h (de 9 a 13/5)

Local das aulas e dos bailes: Hotel Tivoli Mofarrej - SP

Endereço do Hotel Tivoli: Alameda Santos, 1437 - Cerqueira César - São Paulo - SP



Horário do espetáculo teatral: 21h (10/05)

Local do espetáculo teatral: Teatro Gazeta

Endereço do Teatro Gazeta: Av. Paulista, 900 - SP



Preço das atrações avulsas:

- R$ 100,00 - a aula

- R$ 120,00 - ingresso para cada baile (milonga)

- R$ 150,00 - ingresso para apresentação teatral.

Preço pacote: R$ 1.600,00 - inclui 15 aulas, convite para cinco dias de baile e ingresso da apresentação teatral. Quem adquirir o pacote terá direito também a aulas avulsas no valor de R$ 80,00 cada.



Para comprar os ingressos ou aulas acesse o link: https://www.eventbrite.com.br/e/sao-paulo-tango-festival-2018-tickets-39853924160 ou ligue para: (15) 99731-5456 - com Lúcia







