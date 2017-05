Dia das mães com um toque sofisticado do Inverse Multi Blender Max Blade Cadence

Poucas coisas no mundo têm tanto valor quanto conselho de mãe. "Leva o guarda-chuva!", "Não esquece o casaco!", "Não ande descalço, vai pegar resfriado". Qualquer pessoa, em algum momento da vida já ouviu pelo menos alguma dessas frases.



Agora que tal compensá-la de forma criativa? A Cadence, marca da JCS Brasil, apresenta o Inverse Multi Blender Max Blade (BDL900), um produto sem igual! Vai ajudar em qualquer receita, pois funciona como liquidificador, multiprocessador e batedeira em um único produto. E tem mais: bate claras em neve com a maior facilidade. Genial, não é? Possui ainda três lâminas duplas de corte, que proporciona alto desempenho de processamento, cortando, picando, moendo, triturando e liquidificando os alimentos de forma rápida, prática e com o mínimo esforço.



Além disso, sua mãe terá o controle total na palma da mão. Através do sistema Total Power de trituração por pulsos, todo o processo de transformação do alimento é controlado apenas apertando um botão. O seu motor possui 400W de potência e é invertido, o que facilita muito na hora de preparar uma massa para bolo, pão ou pizza, pois não esquenta os ingredientes e garante maior performance que os blenders tradicionais. Superseguro, o Inverse Blender fica totalmente fechado e vedado, funcionando somente com a tampa, sem perigo de contato com as lâminas em movimento.



Sua capacidade é de 1,5 litros e acompanha acessórios como batedor de claras em neve e três lâminas para fazer massas, molhos, vitaminas, sucos ou batidas. Permita que sua rainha explore todas as possibilidades na cozinha em um só produto.



Inverse Multi Blender Max Blade (BLD900)

 Motor inversode 400W

 Sistema Max Blade com três lâminas duplas

 Batedor de claras em neve

 Jarra 1,5L

 Desmontável e fácil de usar

 Preço: R$299,00





Sobre a JCS Brasil



A JCS Brasil é subsidiária da Newell Brands, líder mundial de produtos de consumo com um amplo portfólio de marcas reconhecidas, entre as quais se destacam: Oster®, Cadence®, Mr. Coffee®, Sunbeam®, Paper Mate®, Sharpie®, Dymo®, EXPO®, Parker®, Elmer's®, Coleman®, Jostens®, Marmot®, Rawlings®, FoodSaver®, Rubbermaid Commercial Products®, Graco®, Baby Jogger®, NUK®, Calphalon®, Rubbermaid®, Contigo®, First Alert®, Waddington® e Yankee Candle®. Para milhões de consumidores, as marcas da Newell Brands facilitam a sua vida, onde vivem, aprendem, trabalham e se divertem.



