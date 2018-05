Dia das Mães tem que ter unhas de gel decoradas

A Cutelaria do Isaías se prepara para o Dia das Mães e já separou as melhores dicas de como fazer unhas de gel e decorá-las para sua mãe.



Como Fazer uma unha de gel perfeita?



As unhas de gel só crescem, como já falamos no blog da Cutelaria, "5 dicas para deixar suas unhas de gel perfeitas". Até 2020 o mercado de salão de beleza irá lucrar 59,31 milhões de dólares com as unhas de gel. No Brasil o mercado só cresce e agrega ainda mais.



Pois tem um aspecto natural e costumam ser duráveis. Para fazermos uma boa aplicação, devemos hidratar as cutículas e as unhas naturais. Na hora de aplicar, você deve procurar profissionais de qualidade e com equipamentos bons.



Quando for remover as unhas de gel, tenha cuidado e faça de forma correta, para não prejudicar suas unhas.



Nail Arts para unhas de gel perfeitas



As unhas de gel são mais resistentes, por isso são ótimas para receber os esmaltes de gel. Que são duráveis, mas com essas unhas e esmaltes você pode fazer os designs de decoração especial do Dia das Mães.



Se você uma pessoa mais discreta, você pode homenagear sua mãe. Pinte as suas unhas de gel com um esmalte vermelho, apenas deixando um dedo em cada mão sem pintar. Depois das demais secas, pinte de branco e faça uma nail art, você pode escrever a letra M ou um coração.



Se você é uma pessoa mais ousada, você pode se declarar sem medo para sua mãe. Passe na sua mão o tom azul, depois faça vários desenhos que mostrem a "supermãe" que ela é. Ela faça corações e escreva supermãe nas suas unhas de gel.



A decoração de unhas é uma ótima dica de homenagear a sua mãe e deixar a sua unha de gel ainda mais linda.



