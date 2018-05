Make nas alturas: Eudora e Azul fecham parceria e levam a beleza para os ares

A Eudora - marca do Grupo Boticário - fechou parceria com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras e leva para mais 2 milhões de pessoas sua mensagem de campanha "Chega Lá e Eudora", que reforça o percurso das mulheres na conquista de seus desafios.



Para celebrar essa parceria, as marcas levarão ações inesperadas e conteúdo para os ares. Durante todo o mês de maio, os usuários de voos domésticos poderão conferir, por meio da programação de bordo nas TVs e revista da companhia, a nova campanha da marca. Entre os dias 14 e 23 de maio, Eudora distribuirá itens de maquiagem em voos, presenteando 50 mil Clientes da companhia que partirem dos aeroportos de Viracopos, Belo Horizonte e Guarulhos.



As marcas apresentam sinergia de posicionamentos, já que a Azul é a companhia área brasileira com o maior número de comandantes e copilotos mulheres, estimulando o protagonismo feminino e Eudora, por sua vez, encoraja as mulheres a irem atrás de seus objetivos, usando ferramentas como produtos de beleza para conquistarem autoestima e autoconfiança para completarem suas jornadas.



Outra grande surpresa preparada para os consumidores, acontecerá no dia 15 de maio durante dois voos com destino a Salvador. Na data, passageiras serão maquiadas com os produtos da marca para chegarem ainda mais confiantes em seus compromissos.



Além disso, Eudora promoverá um encontro com Tripulantes da Azul e Lavoisier, maquiador oficial da marca, para uma aula de auto maquiagem com truques e dicas para makes rápidas e práticas que se encaixem na rotina agitada, com produtos da marca.



"Muitas mulheres viajam para algum compromisso profissional, outras para realizar o sonho de conhecer um destino, cartão postal ou reencontrar familiares e amigos. Eudora estará presente nesses momentos tão importantes para estimular seu protagonismo e ajudá-las em todas as suas conquistas.", conta o Diretor de Eudora, Daniel Knopfholz.



"Estamos sempre buscando inovar e oferecer novas experiências ao nosso Cliente, tornando a viagem mais agradável a cada voo dele conosco. Imagine só contar com um maquiador profissional para te produzir em um voo que te leva a um compromisso especial? Ou então receber um mimo de uma marca já tão querida pelas mulheres brasileiras? Eudora e Azul, juntas, vão arrancar sorrisos de muitas mulheres no mês de maio", celebra Cláudia Fernandes, diretora de Marketing da Azul.



SOBRE EUDORA

EUDORA acredita no protagonismo feminino e que a beleza impulsiona a jornada das mulheres brasileiras. A marca do Grupo Boticário quer levar seus mais de 600 produtos para fazerem parte das suas trajetórias. São eles que dão confiança e estímulo para que ela conquiste, cada vez mais, os seus desejos. EUDORA nasceu como uma startup multicanal e hoje é uma das principais marcas de beleza do Brasil. Chega à mulher por meio de venda direta, lojas próprias, quiosques e e-commerce.

FALE COM EUDORA: 0800 727 45 35

Conheça a loja virtual: www.eudora.com.br



Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 739 voos diários e 106 destinos. Com uma frota operacional de 120 aeronaves e mais de 10.000 funcionários, a Companhia possui 206 rotas em março de 2018. Neste ano, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e em 2017, foi eleita a melhor companhia aérea low-cost da América do Sul pelo sétimo ano consecutivo pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil e a companhia low-cost mais pontual nas américas no ano passado, de acordo com o ranking mundial da OAG. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.