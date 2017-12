Make natural é a tendência para festas de fim de ano

Chegou o fim de ano e aumentam os eventos para irem, sem contar as festas de Natal e Ano Novo que sempre é uma oportunidade para arrasar no visual. E para todos estes lugares, qual a melhor make para investir? E como fazer a maquiagem durar mais tempo com todo esse calor?



A maquiadora do salão Aguinaldo Cabelos by Andrea conta que a grande tendência é o natural. Ou seja, o menos possível. "Hoje as makes estão mais voltadas ao natural com a pele bem glow, garantindo um aspecto saudável, com leves correções e um brilho de pele viçosa", comenta. Na boca, a dica é apostar no batom apagado e efeito gloss.



Para os produtos ficarem mais tempo, a ordem é deixar a pele limpa com os produtos certos. A sugestão da especialista é deixar de lado o primer e investir em fixadores leves que hidratam e tonificam a pele. Um dos produtos indicados é o Brume Fixante e um sérum facial com pigmentos, ambos da MAC.



Sobre Aguinaldo Cabelos by Andrea

Há 12 anos no Shopping D. Pedro Shopping, o salão Aguinaldo Cabelos by Andrea é liderado pela linguista, visagista e cabeleireira Andrea Ferreira Sousa, que possui mais de 22 anos de experiência na área de beleza. O espaço com mais de 200 metros quadrados conta com 70 profissionais, entre eles 12 cabeleireiros, 5 maquiadores, esteticistas, podólogas e depiladoras.



A marca registrada do espaço é o aconchego familiar e ambiente descontraído. Além disso, a busca constante por aprendizado dos profissionais do salão é um grande diferencial da equipe, que tem como objetivo oferecer para os clientes os melhores e mais atuais tratamentos capilares e estéticos.



O salão Aguinaldo Cabelos by Andrea possui ainda atendimento diferenciado para homens interessados em fazer cabelo e barba, Nail Bar e uma cantina com doces, salgados e até almoços para clientes. Um ambiente para relaxar e se cuidar por inteiro.



