Makiê: os valores da empresa e a busca constante pela qualidade

A Makiê é uma marca totalmente brasileira, nascida em território nacional e com muito orgulho disso. A empresa tem seus objetivos, valores e missões, sempre prezando pela qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes.

Desde o início a empresa tem como ideia principal criar produtos de alta qualidade, únicos e principalmente com um preço acessível e popular, para assim alcançar todo mundo, com qualidade e democracia.



Apesar da marca ter sido lançada recentemente, apenas em 2017, a empresa já conta com 27 anos atuando de alguma forma no mercado de cosméticos. É deste período de trabalho que é tirada toda a experiência para garantir produtos da mais alta qualidade.



Todas as maquiagens da Makiê são feitas com tecnologia avançada para alcançar a perfeição em cores e texturas. A busca por esta perfeição também feita é acompanhando todas as tendências de todas as estações, o que é relevante e o que não é. Nunca que a empresa sai de moda e é por isso que está sempre lançando produtos inovadores.



A Makiê tem o objetivo de trazer uma experiência única de cuidado com os clientes que usam seus produtos.



A matéria prima usada nas maquiagens é do mercado brasileiro e também mundial. O mesmo serve para a inspiração dos cosméticos, sempre observando os países influenciadores deste mercado como a Alemanha e a Itália.



A missão da empresa é ser referência nacional em maquiagem, tanto profissional quanto amadora. A ideia é fazer isso através da satisfação dos clientes, dos colaboradores, distribuidores e revendedores, além da inovação que que ela traz para o mercado de maquiagens.



Outro fator que faz com que a empresa se sobressaia no mercado e demonstra todo o seu respeito pela sociedade e a natureza, é o não uso de teste em animais.

Nenhuma das maquiagens da Makiê são testadas em animais, afinal a empresa respeita os seus consumidores assim como respeita qualquer outra forma de vida, principalmente os animais.



Portanto, ao comprar com a Makiê é certeza de que o consumidor estará apenas agradando muito mais do que o seu bolso ao obter produtos de qualidade, mas também estará confiando em uma empresa que o respeita.





