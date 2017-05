Manchas depois do tratamento de varizes e vasinhos: como resolver

As manchas depois do tratamento de varizes e vasinhos são um efeito colateral indesejado que, na maioria dos casos, a paciente quer ver resolvido o quanto antes. Em algumas situações, basta adotar alguns cuidados e esperar o tempo passar para que sumam e a pele volte a ter a tonalidade de antes. Em outras, é preciso buscar a ajuda de um dermatologista para solucionar o problema.



Porque surgem as manchas depois do tratamento de varizes e vasinhos



É comum surgirem manchas depois do tratamento de varizes e vasinhos, principalmente quando é feita a escleroterapia de varizes com espuma densa ou a criescleroterapia. Elas têm duas possíveis causas: a degradação da hemoglobina ou a hiperpigmentação pós-inflamatória.



A hemoglobina é o pigmento contido nos glóbulos vermelhos, responsável pela cor vermelha do sangue. Quando as manchas são causadas pela degradação, o pigmento acaba depositado na derme, principalmente vindo dos hematomas e equimoses que ficam após o tratamento, e que é dificílimo não ocorrer.



Já as manchas derivadas da reação inflamatória gerada pela escleroterapia ocorrem em função do excesso de produção de melanina pelas células da pele, em resposta à agressão sofrida.



Como se livrar das manchas



A maioria dessas manchas podem desaparecer espontaneamente após algum tempo. Nesse período, o importante é não expor ao sol a pele com as marcas. O sol pode agir como um "fixador" da mancha, ou seja, a pele manchada, exposta ao sol, corre o risco de ficar marcada para sempre.



Usar filtro solar com Fator de Proteção (FPS) alto pode ajudar a impedir o efeito do sol na pele manchada, mas o melhor mesmo é evitar a exposição solar.



Alguns tratamentos que aceleram o processo de recuperação da pele são o uso de cremes clareadores e de alguns tipos de ácido, no caso das manchas ocasionadas pela hiperpigmentação. A indicação do produto mais adequado, na concentração correta, deve ser feita, impreterivelmente, por um médico dermatologista.



As manchas causadas pela degradação da hemoglobina são mais difíceis de tratar e utilizar cremes pouco resolve neste caso. O que pode ajudar são procedimentos como o laser.



Os resultados são melhores quando há atuação conjunta do cirurgião vascular e do dermatologista. Portanto, na hora de consultar o médico especialista em cirurgia vascular, é sempre bom conversar a respeito das possíveis manchas depois do tratamento de varizes e vasinhos e sobre o acompanhamento com o dermatologista.



Os tratamentos para varizes nunca devem ser realizados por um profissional da saúde sem habilitação, pois o emprego incorreto da técnica, o uso inadequado das substâncias esclerosantes e a falta de conhecimento para aplicação do medicamento aumentam as chances de as manchas surgirem, sem contar as demais complicações que podem ocorrer. Sempre certifique-se de que o médico é especializado antes de iniciar qualquer procedimento.