Mantenha o conforto escolhendo o sapato ideal de acordo com a estrutura do pé

Usar calçados bonitos, macios e confortáveis é essencial, mas também é preciso saber qual o tipo de pé e de pisada na hora de comprar um sapato. Conhecer essa informação sobre si mesmo ajuda a evitar problemas ortopédicos e musculares.



Calçados flexíveis que preservam a estrutura do pé ajudam para aqueles que possuem o arco do pé em nível médio ou normal, não encosta no chão e também não é muito alto. Para aqueles onde toda a sola do pé encosta no chão, estrutura plana, prefira sapatos com palmilhas anatômicas. Quem tem o pé cavo, onde o arco é bem elevado em relação ao chão, tenha atenção com o dorso do calçado, que deve ter um espaço suficiente para caber o arco mais alto sem pressionar a parte de cima do pé.



É importante observar se o sapato está deixando o pé marcado com calos, bolhas e manchas avermelhadas. Isso pode ajudar a identificar se o calçado está é adequado, ou não. Opte sempre pelo mais maleável, pois o movimento anatômico na hora de mover o pé é imprescindível. Borracha dura e solados muito rígidos podem prejudicar, principalmente quem anda muito. Para caminhar ou correr, amortecer a pressão que o corpo recebe durante o movimento é fundamental, então escolha as opções com amortecedor.



Observar a temperatura dos pés no interior do calçado é outra dica importante para se sentir confortável. Na hora de caminhar, e até mesmo parados, os dedos precisam sentir liberdade dentro dos sapatos. O solado deve proporcionar segurança evitando acidentes desagradáveis. A pele não pode sofrer atritos durante o movimento. Também veja se o modo de andar não muda com o uso do sapato.



Caminhar com conforto e beleza, no trabalho ou lazer, é a busca de qualquer homem moderno. Levando em consideração o formato do pé e as informações de cuidados na hora de comprar o sapatos, as chances de garantir pés saudáveis são muito maiores.





