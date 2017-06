Maquiador Franco Júnior promove aniversário em prol do Centro Corsini em Campinas

Como já é tradição há 6 anos, o maquiador Franco Júnior reúne amigos e clientes no próximo dia 25 de junho para comemorar seu aniversário e, o mais importante, transforma-lo num evento beneficente em prol do Centro Corsini, em Campinas.

Neste ano, a ação acontece no Delikatessen Buffet, na Nova Campinas.



O evento marca, também, o lançamento da nova linha de produtos Franco Júnior, da Dermage e 5% de todos os produtos vendidos no dia do lançamento também serão revertidos ao Centro Corsini. Sabonetes, bastão para crescer cílios; hidratantes; demaquilante; cero (vitamina usar o noite); loção tônica e vaporizador de ambientes são alguns dos itens da nova coleção.



Franco Júnior é maquiador profissional e se atualiza, constantemente, com cursos e workshops fora do País, como na Europa , Estados Unidos e Emirados Árabes. Já participou de diversas produções de desfiles com grandes marcas e grifes, em diversos países. Também participou como convidado especial por um estilista Argentino, na Cidade de Buenos Aires, para lançamento de uma coleção.



Os interessados em adquirir convites para este evento social podem procura-los nos seguintes pontos de venda:

- Kalmma Spa- Cambui

R. Gustavo Armbrust n. 8

Telefone: 19. 32527742



- Dermage - Cambui

R. Coronel Francisco Andrade Coutinho n. 211

Telefone: 19. 32549066



.............................................................



DIA 25 DE JUNHO:



* DELIKATESSEN - BUFFET



Av. Jesuíno Marcondes Machado, No. 807

Nova Campinas,

Campinas/ SP.