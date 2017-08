Maquiagens Makiê – Os diferenciais da marca

Uma das coisas mais chatas quando se usa maquiagem, é você procurar ficar linda para um evento e quando está nele percebe que alguma coisa não caiu bem na makeup ou então, depois de uma hora o efeito, que estava lindo, se desmanchar.



Esses contratempos são comuns e em algum momento da vida toda mulher passa por isso, mas um produto de qualidade pode ajudar a diminuir esses efeitos, e um deles é maquiagem Makiê.



Por que a maquiagem Makiê é boa?



Gastar um pouco mais por produto que tem uma formula leve, sedosa e um aroma suave é reconfortante. Os ingredientes pelos quais a maquiagem é fabricada são bem melhores do que a maioria das mercadorias desse mesmo estilo.



Se você utilizar a maquiagem e fizer uma comparação vai ser a melhor prova que pode fazer para confirmar o quanto a marca é boa. Fazer o antes e o depois é uma ótima alternativa para uma boa avaliação da marca.



Produtos da maquiagem Makiê: quanto mais elementos uma maquiagem tem e bem aplicados mais bonito fica o efeito. Geralmente, as empresas já fazem os produtos pensando na combinação que pode haver entre eles mesmos e isso é legal na Makiê que tem vários itens para oferecer.



PELE



Camuflagem: o corretivo é uma das melhores peças da marca, porque dá uma boa cobertura, esconde totalmente imperfeições, manchas, olheira e até tatuagem dependendo do formato. Para abranger qualquer tipo de pele existem 6 tons com cores que vão das mais claras as mais escuras, veja aqui: (https://www.makieoficial.com.br)



Base: para encobrir a pele do rosto, as bases Velvet em 6 tons são ideais por causa da cobertura suave e dura por muito tempo, além deixa a pele mais uniforme. Para manter os cosméticos ao longo do dia, o pó translúcido pode auxiliar nessa tarefa.



Pó: os pós da Makiê são únicos, pois são feitos com material de alta qualidade, micro triturado, isso faz com que o produto seja bem fininho e acaba rendendo ainda mais, apenas uma camada fina a partir de agora cobre tudo. Isso dá um efeito mais natural. Além disso, quem nunca desejou uma paleta arrumada, a embalagem do cosmético é linda.



Boca: batons aveludados que deixam os lábios mais hidratados, podendo durar um pouco mais do que os demais de outras marcas.



OLHOS



Rímel: os rímeis são feitos com materiais macios que facilita na hora de colocar o cosmético, sem falar do efeito que não fica muito carregado.



Delineador: em formato caneta, lápis ou gel, os delineadores são feitos para que a aplicação seja mais descomplicada e durar mais na maquiagem.

Existem muito mais cosméticos que podem ser encontrados na loja oficial da marca que além de disponibilizar os produtos de maquiagem também oferece itens para as sobrancelhas, unhas e muito mais.



Na loja dá, por exemplo, para ver toda a coleção de batons cremosos, giz, matte líquido ou então, encontrar glitters nas cores como cristal, perola ou neon etc., selecionando a ordem dos que têm menor preço ou mais popularidade.





Website: https://www.makieoficial.com.br/