Marca nacional cria coleção no conceito de upcycling

A indústria da moda no Brasil vem apresentando um crescimento frequente nos últimos anos. Segundo último levantamento realizado pela ABIT (Associação Brasileira de Indústria Têxtil), o faturamento da Cadeia Têxtil e da Confecção atingiu US$ 45 bilhões em 2017. Também é importante salientar que mais de 365 mil empresas detêm em torno de 679 mil postos de trabalho, movimentando R$ 9,3 bilhões em salários. Isso fez com que o país subisse de sétimo para quinto lugar em consumo de mundial de roupas.

Cresce também a mudança de hábito do consumidor em busca por uma moda mais consciente, ou seja, uma alternativa mais sustentável de consumo, visando diminuir impactos ao meio ambiente. Com isso, estilistas começam a criar propostas de iniciativas inovadoras que ofereçam informações e dados para gerar mudanças no olhar da moda conceitual no Brasil. À medida que os consumidores se tornam mais conscientes sobre condições sustentáveis, também aumentam as demandas por uma transparência maior.

Um exemplo disso é a marca À la Garçonne, que cresceu e emponderou o conceito de upcycling, que mira reúso. E foi assim, com um acervo enorme de roupas antigas, com sedas, rendas e jaquetas militares, que Alexandre Herchcovitch resgatou estas peças e adaptou ao seu olhar de estilista para criar vida ao que a À la Garçonne representa desde 2009, quando surgiu.

Entre as propostas da marca, jaquetas de couro e parkas militares viraram hits. Não param de surgir fashionistas procurando por um destes itens. Sustentável e inspirada no cenário streetwear, a marca reaproveita tecidos com tecnologia que transitam entre o vintage e contemporâneo, criando um visual único e cheio de personalidade. Além disso, o estilista faz um trabalho forte de pesquisa para introduzir um novo olhar em malhas e estamparia para suas coleções. Foi assim no lançamento da nova coleção da marca, comandada pelo estilista e com direção criativa de Fábio Souza, que teve como cenário para desfile o MASP, em São Paulo.

As malhas da catarinense Texneo estão presentes na nova coleção À la Garçonne. A escolha de tecidos desenvolvidos para criações de sportswear e beachwear reforça a tendência atual do mercado da moda, em utilizar peças consideradas de dia a dia para produções mais sofisticadas. As malhas Jacquard Wave e Jaqcuard Safari, que, respectivamente, exaltam o formato de ondas em um efeito de ilusão de ótica e novas texturas para o badalado animal print, passaram por um trabalho de estamparia degradé nas bases para se alinhar às referências noturnas que são onipresentes nas criações de Herchcovitch.

Movimentos culturais e sociais importantes como dark, punk, rock, clubber entre outros compõem a nova coleção criada para todas as ocasiões de uso.

Mais sobre a Texneo em www.texneo.com

Website: http://www.texneo.com