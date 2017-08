Marca Philip Kingsley chega à Drogaria Onofre

A Drogaria Onofre, pertencente à CVS Health, maior empresa de saúde do mundo, passa a oferecer 25 produtos da conceituada e premiada marca inglesa Philip Kingsley, especializada na saúde do cabelo e tratamento do couro cabeludo. São shampoos, condicionadores, tratamentos intensivos e produtos de styling, disponíveis nas lojas Oscar Freire e Pamplona, além do site e o televendas.



Segundo Philip Kingsley, os conceitos de "normal", "seco" ou "oleoso" não ajudam a definir e a compreender a textura do cabelo. Para o tricologista, a forma, o tamanho e a configuração do cabelo, em conjunto com o processamento químico e mecânico a que foi sujeito, são aspectos essenciais para a escolha dos produtos mais indicados para as necessidades específicas do cabelo de cada pessoa. O especialista defende que é preciso reconhecer as diferentes texturas do cabelo (fino, médio, grosso e afro) e formas (liso, ondulado, encaracolado e afro), associando o tratamento a uma nutrição adequada e um regime regular de cuidados. Todos os produtos Philip Kingsley possuem um identificador de texturas de cabelo, facilmente visualizado nas embalagens.



Com mais de 60 anos de experiência em Tricologia, Philip Kingsley foi carinhosamente apelidado de Hair Doctor pelo The Sunday Times, The Hair Guru pelo The New York Times e The Hair Wizard pela Vogue. Se consagrou como a mais respeitada autoridade mundial na área da saúde do cabelo e couro cabeludo. No seu leque de clientes destacam-se Audrey Hepburn, Sir Laurence Olivier, Gwyneth Paltrow, Georgia May Jagger, Mischa Barton, Kimberley Walsh, Kate Winslet e Cate Blanchett, entre muitas outras celebridades, realezas e políticos.



"Para o cabelo ser fantástico, tem de ser saudável", afirma o emblemático Philip Kingsley.



Para o lançamento dos produtos nas lojas, site e televendas, a Drogaria Onofre fará um plano de divulgação 360º com petit comitê para jornalistas, influenciadoras e clientes convidados, além de divulgação online nas redes sociais e site.



Website: http://www.onofre.com.br