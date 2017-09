Marca de roupa contrata morador de rua como modelo de sua nova coleção

A ideia veio após um dos sócios da marca ter conhecido o projeto "entrega por São Paulo", que trabalha junto aos moradores de rua da capital. Um dos idealizadores do projeto falou sobre Cleber Toledo, 29 anos, que estava em situação de rua por ter tido problemas com a família, mas que estava disposto a mudar de vida e queria fazer isso trabalhando como modelo. Inclusive ele já possuía um ensaio fotográfico, registrado em um site feito para ele, pelos próprios voluntários do projeto.

Os sócios da marca de roupa street wear, "Tumultua", já tem como filosofia, a inclusão de pessoas e estilos diferentes, por isso, viram na ideia de contratá-lo uma possibilidade de unir o útil ao agradável. Eles deram o primeiro trabalho para Cleber, como modelo e ainda afirmaram o seu conceito para o mercado da moda.

Segundo um dos sócios da marca, Ricardo Nagatomo, o resultado foi ótimo: "O Cleber foi disposto e aberto as nossas sugestões o tempo todo, o que fez as fotos ficarem exatamente no conceito que precisávamos".



Depois dessa experiência profissional, Cleber diz ter encontrado, no mundo da moda, um bom motivo para mudar, sair das ruas e recomeçar. E para quem achava que a moda só era capaz de mudar a aparência das pessoas, essa história, mostra o contrário.













Website: http://www.tumultua.com.br/