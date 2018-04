Marcel Caufriez, criador do método hipopressivo, diz em passagem pelo Brasil que técnica vai além de chapar a barriga

A ginástica que virou sensação na Europa no final dos anos 2000 surgiu muito antes, na década de 80, quando o criador, Marcel Caufriez, pesquisava e trabalhava na reabilitação de mulheres pós-parto. Doutor em Ciências da Motricidade, Marcel, foi um dos fundadores da Reeducação Uroginecológica, particularmente na Bélgica e no Canadá e desenvolveu inúmeras técnicas e equipamentos que compõem o Conceito Caufriez. Conceito este que engloba práticas como o Método Hipopressivo, Periparto, Neuromiostática Visceral e a Fisiosexologia e que servem de referência para os profissionais da saúde, principalmente da área de reabilitação.



Após longos anos de pesquisa e experiência na área da fisioterapia uroginecológica, Caufriez percebeu que a ginástica abdominal hipopressiva, poderia ser adaptada e incorporada ao mundo fitness e, assim nasceu, em 2005, o método Hipopressivo RSF.

Como um dos benefícios mais conhecidos no método hiporessivo é a redução da faixa abdominal em até 8%, logo a prática caiu nas graças de atrizes e modelos internacionais como Miranda Kerr e Elsa Pataky Hemsworth.



A ginástica abdominal hipopressiva é um excelente exercício para fortalecer a faixa abdominal e obter uma barriga lisa. Mas deixar o abdômen tonificado é apenas um dos muitos benefícios alcançados com os exercícios hipopressivos, porém, antes de conhecer todas as vantagens do método é preciso compreender o seu funcionamento. De acordo com o método Caufriez os exercícios hipopressivos são divididos em três grupos:



• Ginástica Hipopressiva - é uma sequência de exercícios posturais, realizados ritmicamente e cuja principal característica é uma ativação tônica da cintura abdominal e do assoalho pélvico.

• Aspiração Diafragmática - são posturas (ativas ou passivas), que têm como objetivo principal a diminuição da pressão abdominal. Em um exercício de aspiração diafragmática pura estática, não há ativação da faixa abdominal. A apneia com a abertura de costelas é exercício típico de aspiração diafragmática, mas não produz os efeitos de um exercício de ginástica hipopressiva, pois não produz o aumento do tônus dos músculos abdominais e do assoalho pélvico, simplesmente, produz uma diminuição na pressão na câmara abdominal e um relaxamento diafragmático.

• Técnicas de Transferência Tensional - são posturas (ativas ou passivas), associadas a diversas técnicas instrumentais ou manuais.



Os exercícios hipopressivos têm a particularidade de não gerarem uma contração da faixa abdominal ou do períneo. Um verdadeiro exercício hipopressivo tem uma postura inicial, uma postura de transição, seguindo uma sequência e uma posição final, não é só contrair o abdome e abrir as costelas. Além disso, a respiração deve ser completamente normal (inspiração em dois tempos e expiração em três tempos). Pode-se realizar apneia respiratória (onde acionamos o abdome), mas isso não é determinante para o sucesso do método hipopressivo, podem ocorrer bons resultados com a respiração normal.



Entre os principais benefícios dos exercícios hipopressivos destaca-se a prevenção de transtornos pós-parto, como a diástase, uma separação gerada pelo peso do útero sobre o assoalho pélvico que também desloca o reto abdominal para frente. Uma disfunção que atinge 25% das mulheres e que antes da ginástica abdominal hipopressiva só podia ser tratada com cirurgia, mas graças ao fortalecimento do assoalho pélvico gerado pelo exercício hipopressivo, que recoloca os órgãos no lugar (reeduca as pressões intra-abdominais e evita que as vísceras sejam empurradas para a frente), hoje já pode ser tratada sem intervenção cirúrgica.



A reabilitação pós-parto da ginástica abdominal hipopressiva é tão satisfatória que as atrizes brasileiras Thaís Fersoza e Thaís Pacholek, postaram em suas redes sociais que praticaram o método do Caufriez para voltar a forma física depois da gravidez. Personal trainers conceituados estão indicando o método para suas alunas no pós-parto, como é o caso do instrutor físico Alexandre Rebelo que incluiu os hipopressivos no treino da apresentadora Eliana.



A ginástica abdominal hipopressiva é um método de trabalho postural e respiratório que, como um todo, melhora a saúde e o desempenho esportivo graças a benefícios cardiovasculares, respiratórios e neuromusculares como:



- Correção da postura corporal. Prevenção de problemas na coluna (cervical, torácica e lombar).

- Melhoria dos parâmetros respiratórios, com aumento do volume inspiratório e da força expiratória.

- Melhoria dos parâmetros cardiovasculares, favorecendo o retorno venoso e linfático das extremidades inferiores.

- É um sistema perfeito para melhorar o desempenho esportivo, aumentar a flexibilidade e a mobilidade anatômica, proporcionando maior ativação reflexa da área lombo-pélvica, que se transmite em melhor conexão, estabilidade e transmissão de forças, aumentando parâmetros cardiovasculares, e sobretudo evitando problemas estruturais que podem limitar o treinamento ou competição esportiva.

- Muitos atletas estão procurando a ginástica hipopressiva como ferramenta preventiva em patologias que podem ser ocasionadas pelo impacto de atividades físicas como crossfit, ciclismo e corrida.



Caufriez veio ao Brasil ministrar cursos para profissionais da saúde, e quer desmistificar o slogan "barriga negativa" pregado aqui por instrutores marqueteiros que não seguem à risca o seu método e que acabam empobrecendo uma técnica tão benéfica para a saúde e que não se resume em benefícios estéticos.

"É fundamental a execução correta da técnica para alcançar os reais benefícios", esclarece Caufriez que desenvolveu o método original através de sua experiência de mais de 45 anos como clínico, pesquisador e professor.



"Trazer o Caufriez para o país é tornar mais acessível um conhecimento tão rico para a área da Fisioterapia e Fitness", diz Cláudia Dutkiewcz, representante oficial de Caufriez no Brasil.



