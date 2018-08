Marcia Câmara lança em setembro treinamento de formação de instrutores de unhas acrílicas

Com mais de 30 certificados internacionais e referência em alongamentos de unhas, Marcia Câmara promoverá mais um curso de capacitação, dessa vez com início em setembro de 2018.



Trata-se de um treinamento completo com várias técnicas de alongamentos, entre elas estruturas em gel, acrílica e em fibra, além de 3D, nail art, cuticulagem, imagem pessoal, biossegurança, automaquiagem, entre outros tópicos.



Assim como o know-how de Marcia, os participantes também terão a oportunidade de desfrutar da parceria com a empresa Piubella e Odyssey, em que ela trará diretamente do México para o Brasil o educador master Alejandro Castañeda.



Há mais de 13 anos o "artista das mãos" acumula experiência na área, conquistando diversos países com seus workshops.



Ele começou no meio da nail art em 2005, vendendo produtos para unhas em uma famosa cadeia de lojas no México, como uma maneira de trabalhar que lhe permitisse pagar seus estudos.



"Nesse momento que eu descobri a minha grande paixão por esse universo", revela Alejandro.



Agora ele é um artista internacional e há 8 anos se dedica ao trabalho de educador do ramo, representando algumas das mais importantes marcas mundiais.



Uma delas é a Odyseey Nail Systems, com a qual ministra cursos em mais de 25 estados do México, assim como dezenas de países, entre eles Brasil, China, Coréia do Sul, Porto Rico, Estados Unidos, África do Sul e Vietnã.



PROFISSIONAIS GABARITADOS PARA UM CURSO DE EXCELÊNCIA EM UNHAS



Além da Marcia Câmara e do artista mexicano, os participantes do workshop poderão conferir dicas e métodos de outros profissionais, entre eles Célia Furtado e Peter Oliveira.



"A ideia é levar o máximo de informações e instruções possíveis, de diferentes vertentes, para que os profissionais consigam excelência no assunto durante os 10 dias de treinamento", ressalta Marcia.



O curso será ministrado no Rio de Janeiro entre os dias 13 e 22 de setembro.





