Marcos Proença assina primeira linha Expert de Eudora

Eudora lança sua primeira linha Expert de cuidados com os fios, Siàge Expert Regeneração Extrema que traz a assinatura do especialista da marca e cabeleireiro das famosas, Marcos Proença. A linha regenera dois anos de danos químicos em apenas 30 dias e apresenta seis produtos indicados para cabelos extremamente ressecados por química: Shampoo, Condicionador, Máscara de Tratamento Intensivo e as inovadoras Superdoses que chegam em três diferentes versões.



"Já sou parceiro de longa data de Eudora e participei de todos os processos de desenvolvimento de Siàge. Dessa vez trouxemos uma linha Expert que trata cabelos ressecados por danos químicos, fios expostos à coloração, alisamento e também por uso de secador e chapinha.", conta Marcos Proença.



Além da tecnologia Affinité 3D, que libera gradualmente os ativos ao longo do dia no interior dos fios, a linha possui a exclusiva tecnologia Pro Conect 5+, enriquecida com o poderoso óleo de coco e ativos como pantenol, aminoácidos e silicones avançados, garantindo os 5 sinais de um cabelo extremamente regenerado:



1. Religamento das pontes capilares quebradas pelas químicas;

2. Fios até 3x mais resistentes contra quebra;

3. Cutículas reparadas;

4. Proteção contra 1500 passadas de escova, chapinha e secador;

5. Brilho extremo e toque sedoso.



O tratamento conta com dois produtos de uso diário: Shampoo Siàge Expert Regeneração Extrema (R$ 24,99) e Condicionador Siàge Expert Regeneração Extrema (R$ 26,99), que recuperam os fios mais ressecados, fortalecem a fibra capilar e deixam os fios sedosos e macios.



A Máscara Siàge Expert Regeneração Extrema de Tratamento Intensivo (R$ 47,99) possui fórmula altamente concentrada que regenera até o córtex do fio, proporcionando cabelos hidratados e 3 vezes mais resistentes desde a primeira aplicação.



O maior diferencial da linha são as Superdoses (R$ 23,99 cada), disponíveis em três diferentes versões que podem ser utilizadas isoladamente ou misturadas à máscara potencializando o seu resultado. "Eu adoro fazer "misturinha" em meu salão para intensificar ainda mais o tratamento nos cabelos das clientes, personalizando com a necessidade particular de cada tipo de fio.", explica Proença.



A Superdose Restaura Loiros Siàge Expert possui fórmula concentrada de restauração profunda, ideal para os fios loiros. Enriquecida com Extrato de Girassol e Filtro UV, restaura e protege a fibra desde o seu interior, devolvendo a hidratação perdida no processo de descoloração. Garante resistência, cutículas fechadas, cor viva e proteção contra os danos causados pela água e calor.



A Superdose Força Extrema Siàge Expert, é enriquecida com Amaranto, conhecido por seu poder de redensificação dos cabelos, age nas áreas fragilizadas do fio e repõe a massa capilar, recuperando gradualmente a força e deixando os fios mais resistentes.



A Superdose Reparação Intensa Siàge Expert é enriquecida com Aminoácidos Biofuncionais, conhecidos por seu alto poder de reparação, que penetram facilmente nos fios, restaurando de dentro para fora. Age nas áreas mais fragilizadas, reduzindo a porosidade da superfície capilar e prevenindo a formação de pontas duplas.



Os produtos podem ser encontrados por meio de Representantes Eudora, e-commerce, lojas próprias, quiosques ou no site www.eudora.com.br



Sobre EUDORA

EUDORA acredita no protagonismo feminino e que a beleza impulsiona a jornada das mulheres brasileiras. A marca do Grupo Boticário quer levar seus mais de 600 produtos para fazerem parte das suas trajetórias. São eles que dão confiança e estímulo para que ela conquiste, cada vez mais, os seus desejos. EUDORA nasceu como uma startup multicanal e hoje é uma das principais marcas de beleza do Brasil. Chega à mulher por meio de venda direta, lojas próprias, quiosques e e-commerce.

FALE COM EUDORA: 0800 727 45 35

Conheça a loja virtual: www.eudora.com.br