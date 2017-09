Marketplace de locação de roupas online inova setor

Vestidos de festa e roupas de gala podem demandar uma grande despesa quando precisam ser comprados ou alugados em lojas especializadas, já que a alta qualidade das peças e a grande complexidade dos modelos faz com que mesmo as opções mais simples tenham altos custos de produção. No entanto, quem quer encontrar modelos mais em conta e não pode gastar muito tempo fazendo a busca em lojas físicas, pode agora optar por fazer a locação online, sem precisar sair de casa, e encontrar assim a opção mais vantajosa.



O marketplace Que Roupa eu Vou é um exemplo disso. O site funciona no regime de marketplace, ou seja, hospeda lojas desse segmento que disponibilizam os seus produtos online . O ambiente em si não possui estoque próprio ou venda direta, mas reúne vendedores diversos e coloca todos os seus produtos ao dispor dos clientes. Isso facilita em muito a busca por certos modelos, cores, tamanhos e outros tipos de filtros que podem ser desejados pelas clientes.



"Buscar vestidos de festa pode uma ser uma tarefa prolongada e trabalhosa, sobretudo para quem não tem muito tempo para fazer a procura. Como reunimos produtos de diferentes lojas, o cliente otimiza o tempo e compara preços e marcas com muito mais facilidade", explica Ivan Anastácio, sócio da Que Roupa Eu Vou. "Além disso, oferecemos opções para festas, casamentos, formaturas e debutantes, com modelos para todos os gostos e idades", conta.



Como vestidos de festa costumam ser caros e raramente são usados mais uma vez, a locação é uma das opções preferidas das brasileiras que precisam de roupas de gala. E não só as roupas em si que ganham destaque, mas os acessórios utilizados nesse tipo de ocasião. Bolsas, calçados e outros tipos de acessórios também estão disponíveis, sendo perfeito para quem não quer ter que comprar peças sociais e que não costumam ser usadas sempre.





Vendas eletrônicas



O e-commerce no Brasil tem ganhado destaque nos últimos anos e, mesmo com um cenário econômico de retração, o segmento apresentou um crescimento de 7,4% em 2016, de acordo com dados divulgados no relatório disponibilizado no Webshoppers 2017 e realizado pela Ebit. Além da facilidade de busca e compra, os consumidores também se sentem atraídos pela maior variedade de produtos e pelo valor mais baixo deles, quando comparados com lojas físicas.



Nesse segmento, as plataformas de e-commerce no formato marketplace têm conquistado cada vez mais adeptos. Isso porque a modalidade permite a união de interesses entre lojas que querem acelerar as vendas de seus produtos com ambientes que possuem os recursos para permitir que a transação seja realizada, mediando o processo e viabilizando trocas de mensagens e outros tipos de comunicação entre vendedores e clientes.



No caso da Que Roupa eu Vou, o diferencial tem como foco o suporte e atendimento às lojas. O marketplace oferece para os vendedores a fotografia dos produtos que serão hospedados no site e ainda faz a publicidade dos itens em suas redes sociais, otimizando os resultados do site e de seus produtos em sites de busca. Ou seja, as lojas possuem uma orientação de como deve ser feita a captação de imagens e as estratégias de publicação das peças para alcançar o máximo possível de interessados.



E não são só as lojas eletrônicas que têm aderido a esse tipo de venda. O modelo de negócios também é uma opção para os lojistas que querem diversificar suas vendas sem necessariamente precisar iniciar sua própria loja física. Muitas pessoas têm procurado as plataformas digitais como uma forma de complementar as vendas de seus estabelecimentos físicos ou alcançar novos públicos. As possibilidades de crescimento são imensas, já que o vendedor amplia sua área de atuação para todo o país e deixa de depender das flutuações do mercado local em que está inserido.



